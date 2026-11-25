▲ 박지수와 허예은

여자프로농구 '디펜딩 챔피언' 청주 KB가 리그 통산 최다 더블더블 신기록을 세운 박지수를 앞세워 시즌 첫 연승을 기록했습니다.KB는 오늘(25일) 아산 이순신체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 정규시즌 원정 경기에서 아산 우리은행에 62-51로 이겼습니다.시즌 초 박지수의 부상 이탈 속에 4연패를 당했던 KB는 앞서 용인 삼성생명을 꺾은 데 이어 이번 시즌 처음으로 연승을 올렸습니다.박지수는 18점 16어시스트를 올려 리그 통산 역대 1위인 159번째 더블더블을 기록했습니다.종전 기록은 신정자의 158회입니다.KB는 5위(3승 5패)를 유지했고, 3연패를 당한 우리은행은 공동 3위에서 4위(3승 4패)로 내려앉았습니다.KB는 1쿼터 이채은과 이윤미, 양지수의 외곽포를 앞세워 18-6으로 멀찌감치 달아났습니다.2쿼터 우리은행이 거세게 추격했지만, 박지수가 종료 1분 50초를 남기고 5점 차로 벌리는 3점 슛을 꽂아 넣었습니다.김단비를 앞세워 끈질기게 쫓아간 우리은행은 4쿼터 변하정(2개)과 김단비(1개)의 3연속 3점으로 49-49 동점을 만들었습니다.위기의 순간, 사카이 사라와 박지수가 KB의 해결사로 나섰습니다.51-51에서 심성영의 패스를 스틸하고 속공에 나선 사카이는 심성영의 파울로 얻어낸 자유투 2개를 모두 넣었습니다.이후 허예은의 스틸로 만든 KB 공격에서 이번엔 박지수가 페인트존 득점을 올려 더 달아났습니다.흐름을 다시 가져간 KB는 2분 48초를 남기고 허예은이 던진 3점이 림을 갈라 59-51로 점수 차이를 벌렸습니다.3점 4개 포함 21점을 넣고 리바운드 5개를 잡아낸 허예은과 더블더블을 기록한 박지수가 승리를 이끌었습니다.우리은행에서는 김단비가 19점으로 분전했습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)