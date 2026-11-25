▲ 헤더를 시도하는 전북 현대의 모따

프로축구 K리그1 전북 현대가 가시마 앤틀러스(일본)와 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 5차전에서 완패하며 연승 도전에 실패했습니다.전북은 오늘(25일) 일본 가시마 스타디움에서 열린 가시마와의 2026-2027 ACLE 리그 스테이지 5차전 원정에서 0-3으로 졌습니다.전북(2승 1무 2패·승점 7)은 동아시아지역 16개 팀 중 11위로 떨어졌습니다.반면 가시마는 4경기 연속 무패(4승 1무)를 이어가며 동아시아지역 1위로 올라섰습니다.이번 대회에선 팀당 8경기를 치러 지역별로 8위 안에 들어야 토너먼트에 진출할 수 있습니다.전북은 전반 초반부터 가시마의 강한 공세에 애를 먹었습니다.가시마는 전반 9분 오른쪽 측면 돌파에 이은 크로스를 알렉산다르 카비리치가 쇄도하며 골대 정면에서 헤더로 방향을 바꾼 게 크로스바를 살짝 스치며 득점으로 이어지지 않았습니다.반격에 나선 전북은 3분 뒤 골대 정면에서 모따의 헤더로 득점을 노렸지만, 골키퍼 정면을 향했습니다.선제골은 가시마의 몫이었습니다.가시마는 전반 17분 페널티아크 정면에서 따낸 프리킥 기회에서 오가와 료야가 날카로운 왼발 슛으로 전북 골대 왼쪽 구석에 공을 꽂아 넣으며 앞서 나갔습니다.전반을 득점 없이 끌려간 전북은 후반 13분 이동준과 맹성웅울 빼고 이승우와 이영재를 투입하며 반전을 노렸습니다.하지만 전북은 오히려 후반 15분 추가골을 내줬습니다.가시마의 코너킥 상황에서 페널티지역 오른쪽으로 흐른 볼을 우에다 나오미치가 크로스로 연결했고, 지다 가이토가 페널티지역 정면에서 헤더를 성공하며 두 골 차로 달아났습니다.전북은 이어진 후반 28분 가시마의 스즈키 유마에게 헤더 쐐기골을 허용했습니다.전북은 오늘까지 3차례 원정에서 1무 2패에 그치며 '원정 무승'이 이어졌습니다.(사진=AFC 홈페이지 캡처, 연합뉴스)