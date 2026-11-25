▲ 득점 후 기뻐하는 도로공사 선수단

여자 프로배구 한국도로공사가 6연승 신바람과 함께 리그 1위로 올라섰습니다.도로공사는 오늘(25일) 경기도 화성체육관에서 열린 2026-2027 HK흥국금융 V리그 여자부 방문 경기에서 IBK기업은행을 상대로 세트 점수 3-0(25-23 25-16 25-22) 완승을 거뒀습니다.개막전에서 GS칼텍스에 0-3으로 패배한 뒤 5연승을 질주하며 1라운드를 마쳤던 도로공사는 2라운드 첫 경기에서도 승리하며 GS칼텍스를 제치고 6승 1패(승점 18)로 단독 선두에 올랐습니다.IBK는 개막 4연승 뒤 3연패에 빠져 3위(4승 3패, 승점 12)에 머물렀습니다.도로공사는 주포 레티치아 모마 바소코(등록명 모마)가 13득점에 공격 성공률 33.33%로 다소 어려움을 겪었지만, 김세빈(11득점)과 우치세토 마미(등록명 마미·13득점)의 활약 속에 경기를 풀어나갔습니다.여기에 강소휘도 12득점으로 힘을 보탰습니다.IBK는 빅토리아 댄착(등록명 빅토리아)이 20득점으로 팀에서 유일하게 두 자릿수 점수를 올리면서 고군분투했지만 팀의 패배를 막지는 못했습니다.도로공사는 1세트 중반 13-17로 끌려가며 고전했지만 김세빈과 박정아의 연속 블로킹을 앞세워 연속 5득점하며 18-17로 전세를 뒤집었습니다.이후 19-19 동점에서 김현지의 속공과 모마의 블로킹으로 승기를 잡은 도로공사는 24-23에서 모마의 오픈 공격으로 25-23 첫 세트를 따냈습니다.기세를 올린 도로공사는 2세트 초반부터 모마의 서브 에이스와 강소휘의 블로킹으로 주도권을 잡았습니다.중반 이후 마미의 서브 에이스와 후위 공격, 상대 범실을 묶어 점수 차를 크게 벌린 끝에 25-16으로 여유 있게 두 번째 세트를 챙겼습니다.3세트에서도 도로공사는 초반부터 앞서갔습니다.막판 IBK의 추격에 24-22까지 쫓겼지만, 매치 포인트에서 강소휘가 득점을 올리며 25-22로 경기를 끝냈습니다.IBK는 선발 출전했던 세터 김하경을 빼고 박은서를 투입했지만 경기를 반전하진 못했습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)