▲ 빗썸

가상자산 거래소 빗썸에서 해킹으로 정보가 유출된 피해자가 당초 알려진 7천159명보다 많은 것으로 뒤늦게 파악됐습니다.해커가 지난달 보름 동안 빗썸 사내 시스템에 접근, 개인정보와 파일을 무단 반출한 사실도 추가 확인됐습니다.빗썸이 피해 사실을 보름 넘도록 몰랐던 셈입니다.빗썸은 오늘(25일) 공지를 내고 "사내 모바일 그룹웨어 시스템 다우오피스 정보 유출 사고에 대한 후속 점검 과정에서 유출 정보주체와 항목을 추가 확인했다"고 밝혔습니다.빗썸은 당초 고객 6천444명, 임직원 715명의 개인정보가 유출됐다고 공지했으나 실제로 정보가 유출된 인원은 더 많은 것으로 파악됐습니다.후속 점검 과정에서 고객 피해가 추가로 확인됐으며, 협력업체 직원의 피해도 발견된 것으로 전해졌습니다.다만 빗썸은 추가로 유출이 확인된 인원은 밝히지 않았습니다.이 사고로 고객의 성명, 휴대전화 번호, 직업, 직장명뿐만 아니라 주민등록번호, 여권번호, 계좌번호, 신분증 사본, 거래내역, 지갑주소 등 민감정보가 무더기로 유출됐습니다.해킹 기간도 당초 알려진 1시간보다 더 긴 시간 일어난 것으로 확인됐습니다.빗썸은 당초 해킹이 지난달 27일 오전 11시 28분부터 오후 12시 27분 사이에 발생, 당일 오후 12시 14분에 사고를 인지했다고 공지했습니다.그러나 점검 결과 해킹은 지난달 12일 오후 1시 49분부터 27일 오후 3시 22분까지 일어났으며 이 기간 개인정보와 파일이 무단 유출됐던 것으로 확인됐습니다.빗썸이 보름 넘는 기간 동안 해킹 피해를 인지하지 못했으며, 사고를 인지한 뒤에도 2시간여 동안 외부 비인가자가 시스템에 접속했던 셈입니다.빗썸은 개인정보 유출이 확인된 고객에게 이메일과 문자를 통해 유출 항목과 피해 예방 및 구제 방법을 개별적으로 안내하겠다고 했습니다.이번 유출 사고로 확인되는 모든 피해에 책임을 지고, 고객들에게 필요한 모든 지원과 보상 절차를 진행하겠다고도 덧붙였습니다.빗썸은 사고가 일어난 시스템은 고객 거래소 계정과는 분리된 내부 업무 시스템으로, 거래소 서비스나 고객 데이터베이스가 직접 침해된 정황은 없다고 설명했습니다.사고 직후에는 긴급 조치를 진행했으며, 이후에는 시스템 개발사와 함께 보안 점검과 보안 조치를 진행하고 이후에도 추가 점검을 진행하고 있다고도 안내했습니다.빗썸 관계자는 "사고 후속 점검 과정에서 유출된 정보주체와 항목, 사고 기간이 추가로 확인돼 안내드렸다"라며 "다시 한번 심려를 끼쳐 드려 사과드린다"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)