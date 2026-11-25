▲ 올해 4월 13일 경기 고양 사법연수원에서 열린 전국법관대표회의

전국 법관 대표들이 사법 독립에 대해 논의하기 위해 오는 30일 하반기 정기회의를 엽니다.민주당이 조희대 대법원장 탄핵 추진을 공식화한 상황에서 열리는 회의인 만큼 판사들이 이에 관한 의견을 모아 정식으로 표명할지 주목됩니다.오늘(25일) 전국법관대표회의는 보도자료를 내고 오는 30일 오전 10시 경기도 고양시 사법연수원에서 올해 두 번째 회의를 개최한다고 밝혔습니다.이번 회의에는 재판제도 분과위원회가 발의한 의안 3건, 법관대표회의 발전과 신뢰 확보를 위한 발의 의안 1건이 각각 사전에 상정됐습니다.재판제도 분과위원회는 재판소원 제도 관련 입장 표명 의안, AI를 이용한 무분별한 서면 제출 등 대응 방안 관련 의안, 법왜곡죄 대응 방안 관련 의안을 발의했습니다.이 밖에 법관 대표들이 정기회의 참석 외에도 상시 활동하게 하고 정기회의 시점을 조정해 관련 내규를 신설·개정하는 의안이 발의됐습니다.법관대표회의는 아울러 개정 형사소송법 제245조의13, 법왜곡죄 관련 법원행정처에 설명도 요청했습니다.이번 회의에서는 여권의 대법원장 탄핵 추진과 관련한 안건이 상정돼 최종 의결될 수 있을지에 대해서도 관심이 쏠립니다.일선 판사들은 법관대표회의에서 대법원장 탄핵 추진과 관련한 논의가 어떤 방식으로든 이뤄질 것으로 전망하는 분위기입니다.다만 하나의 입장을 담은 결의안까지 채택될지는 미지수라는 관측도 나옵니다.(사진=연합뉴스)