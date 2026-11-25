▲ 호르무즈 해협

이란이 호르무즈 해협의 안전한 선박 통항을 보장하는 대가로 일부 해운사들로부터 보험료와 환경부담금 명목의 통행료를 징수하고 있다고 중동 경제 매체 아랍걸프비즈니스인사이트(AGBI)가 25일(현지시간) 보도했습니다.미국과 이란 간 전쟁 발발 이후 서방의 금융 감시망이 대폭 강화하자, 이란 정부가 이를 우회해 해상 요충지인 호르무즈 해협을 외화 수입원으로 활용하고 있다는 것입니다.미국은 해상 봉쇄를 통해 이란 항구를 오가는 선박과 '그림자 선단'을 제재하고 있고, 이란 역시 해협 통과 선박을 직접 공격하거나 기뢰를 설치하는 등 통제를 가하는 상황입니다.양측의 제재와 군사적 위협 사이에 끼인 처지가 된 해운사들은 안전한 호르무즈 통행을 위해 울며 겨자먹기로 이란의 요구를 받아들이고 있다는 게 유조선 추적 전문가, 해운업계 종사자, 리스크 정보 분석가 및 자금세탁방지 전문가들의 설명입니다.프랑스 공개 출처정보(OSINT) 분석업체 사하르에 따르면 이란의 통행료 징수는 크게 '통항 허가'와 '의무 보험 가입'의 두 단계로 이뤄집니다.우선 해협 통과를 원하는 선박은 이란 반다르아바스 항이나 게슘 섬과 라라크 섬 인근 해상에 닻을 내린 뒤, 통행료 징수를 위해 이란이 설립한 페르시아만 해협청(PGSA) 웹사이트(pgsa.ir)에 선박의 상세 정보를 등록해야 합니다.이어 미국이나 이스라엘과 연관된 선박인지 심사를 통과하면, 해협청에 1차로 통행료를 내고 통항 허가증을 발급받습니다.허가증이 나오면 2차로 '호르무즈 세이프'나 '페르시아만 해상보험사' 등 이란 보험사에 의무 보험료 명목의 추가 수수료를 내야 절차가 마무리됩니다.두 보험사는 모두 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재 대상입니다.비용 결제는 국제 금융망 감시를 피하기 위해 일반 계좌 송금 외에 비트코인, 미국 달러에 가치가 연동된 스테이블코인(USDC·USDT), 위안화 기반 디지털 화폐 등으로 이뤄집니다.이렇게 걷힌 암호화폐 자금은 지난 9월 18일 미 OFAC 제재 명단에 오른 이란 암호화폐 거래소 '비트뱅크'로 흘러 들어간 것으로 파악됐습니다.이란 국영 파르스 통신에 따르면 이란 경제부 장관은 '호르무즈 세이프' 한 곳에서만 100억 달러(약 13조 4천억 원)의 수익이 발생할 것으로 추산했습니다.이란은 통항 허가를 받지 않은 선박 240여 척을 PGSA의 블랙리스트에 올린 데 이어, 지난 24일에는 미등록 선박의 운항을 도운 예인선 26척까지 목록에 추가하며 단속을 확대했습니다.하지만 통행료를 내고 목록에서 빠진다고 해서 안전이 완전히 보장되는 것은 아닙니다.오비탈 리스크 인텔리전스 집계 결과 지난 8월 해협청의 블랙리스트가 발표된 이후 이란의 상선 공격 79건 가운데 피격 당시 미준수 목록에 올라 있던 선박은 16척에 불과했습니다.이번 주 공격받은 7척 중에서도 4척은 목록에 없는 선박이었습니다.그런데도 해운사들이 이란 측 요구에 응하는 이유는 항로별 피격 위험 차이 때문입니다.해운사들에는 미군의 호위를 받으며 오만 연안의 남쪽 항로로 가거나, 통행료를 내고 이란 연안의 북쪽 항로를 이용하는 두 가지 선택지가 있습니다.영국 해사무역기구(UKMTO) 보고서에 따르면 지난 7월 이후 발생한 88건의 발사체 피격 중 63건이 남부 항로에 집중됐습니다.해사 정보업체 후악스 집계에서도 지난 1일부터 23일까지 해협을 통과한 선박 168척 중 47척이 북부 수로를, 38척이 남부 항로를 택한 것으로 나타났습니다.다만 북부 항로를 지나는 카타르 선박에 대해서는 이란이 통행료를 면제해주는 것으로 알려졌습니다.이란이 이렇게 거둬들인 돈을 실제로 꺼내 쓰기는 쉽지 않다는 분석도 있습니다.케리 비초프 전 OFAC 간부는 세계 최대 스테이블코인 발행사 테더(USDT)가 이미 이란과 연계된 수억 달러어치의 암호화폐를 동결했다고 말했습니다.위안화 자금 역시 걸프 지역과 각국의 금융 감시 강화로 중국 내에 묶여 있거나, 이란 계좌로 들여오는 데 막대한 비용과 시간이 드는 우회 경로를 거쳐야 해 실제 현금화에는 한계가 있다는 지적입니다.미 재무부는 이번 주에도 두바이와 홍콩 등지에 거점을 둔 이란 환전소와 위장 회사, 관련 인물 20여 곳을 추가 제재하며 이란의 '그림자 금융망' 차단에 나섰습니다.(사진=AP, 연합뉴스)