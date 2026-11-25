▲ 윤석열 전 대통령

윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 선포에 대해 박정희 전 대통령 시절과 달리 미국의 지지가 필요하지 않았다고 했습니다.윤 전 대통령은 오늘(21일) 서울중앙지법 형사합의38-2부 (정수영 최영각 장성진 부장판사) 심리로 열린 김태효 전 국가안보실 1차장의 내란중요임무종사, 직권남용 권리행사방해 혐의 사건 공판에 증인으로 출석해 이렇게 말했습니다.윤 전 대통령은 계엄 정당화 메시지를 전달하라고 지시한 취지가 미국으로부터 비상계엄을 지지한다는 의사를 받기 위한 것이냐는 특검 측 질문에 "박정희 대통령의 5·16처럼 군부 쿠데타를 했다면 지지를 받아야겠지만 이 상황에선 지지받고 말게 뭐가 있나"라고 반문했습니다.이어 "박정희 대통령이 1972년 10월 17일 유신 그건 큰 정변 아니겠나. 그땐 미국 지지를 받기 위해서 사전에 주한미국대사를 청와대로 불러서 설명했다"며 "그런 게 지지받고 하는 것"이라고 했습니다.윤 전 대통령은 주요 우방국에 계엄 정당화 메시지를 전달하라고 지시한 사실이 없다고 주장했습니다.비상계엄 선포 당일인 12월 3일 저녁 10시 50분쯤 조태열 전 외교부 장관에게 주한대사관들이 물어보면 설명하라고 했고, 주요 우방국이자 동맹국인 미국은 대통령실에서 먼저 연락하겠다고 했다는 것이 윤 전 대통령의 설명입니다.윤 전 대통령은 이후 신원식 전 안보실장과 김태효 전 차장이 있는 자리에서 골드버그 주한미국대사에게 담화문을 보고 먼저 설명해주라고 했다면서 "군사독재가 아니라 자유민주주의를 확고하게 지키기 위한 것이고 한미 관계는 문제없다는 내용 두재 키워드는 빠뜨리지 말고 얘기하라고 했다"고 말했습니다.이후 12월 4일 새벽 2시쯤 김 전 차장이 "골드버그 대사에게 설명했는데 걱정을 많이 하면서 부정적으로 생각한다"고 보고했고, 윤 전 대통령은 "곧 계엄을 해제하면 문제없다"고 답했다고 했습니다.이 외에 별도의 정당화 메시지 전파를 지시한 사실이 없다고 거듭 언급했습니다.윤석열 전 대통령은 김 전 차장의 주장과 달리 12월 4일 오전 9시쯤 메신저 '시그널'로 통화하면서 우방국에 전달할 메시지 내용을 불러준 사실도 없다고 주장했습니다.12월 4일 상황에 대해 "총리와 비서실장과 대화하다가 집에 6시 좀 넘어서 왔다. 한숨도 못 잤기 때문에 오전 7시 14분 김용현 전 국방부 장관과 통화를 마치고 관저 2층 거실 소파에서 잤다"며 "그 시간에 통화를 했다는 자체가 기억도 안 나지만 했을 가능성이 없다"고 했습니다.윤 전 대통령은 당시 메시지에 '헌법 테두리 내에서 정치적 시위 (Political Demonstration)를 한 것'이라는 표현이 담긴 것을 두고도 "어떤 쇼를 했다는 것처럼 들린다"며 자신의 스타일과 맞지 않다고 반박했습니다.