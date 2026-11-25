▲ 조희대 대법원장

서울지방변호사회가 민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진에 "사법권 독립 관점에서 깊은 우려를 표한다"고 밝혔습니다.서울변회는 오늘(25일) 성명서를 내고 "탄핵이 정치적 책임을 추궁하거나 국가기관 사이의 견해 차이를 해소하는 수단으로 쓰여선 안 된다"고 지적했습니다.이어 "법원의 재판 결과를 탄핵소추 근거로 삼는 선례가 발생하면 오로지 헌법과 법률, 양심에 따라 판단해야 할 법관의 독립적 판단이 위축되고 사법제도 전반에 대한 국민 신뢰 또한 훼손될 수 있다"고 했습니다.서울변회는 사법부 수장인 대법원장에 대한 탄핵소추는 삼권분립과 사법권 독립에 직접 영향을 미칠 수 있다면서 "사법권 독립은 사법부 권위를 지키거나 법관의 신분을 보호하기 위한 특권이 아니라 국민이 공정한 재판을 받을 수 있도록 보장하는 헌법적 장치"라고 강조했습니다.다만 서울변회는 "사법부도 제기된 의혹 가운데 규명이 필요한 부분이 있다면 절차에 따라 사실관계를 밝혀야 한다"며 "사법부에 대한 견제는 어디까지나 헌법이 정한 권력분립의 틀 안에서 이뤄져야 한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)