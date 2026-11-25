▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 "해상수송로 안전 확보를 위한 청해부대의 임무는 넓히되 전쟁불개입 원칙은 분명히 지킬 것"이라고 거듭 밝혔습니다.이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "지난 9월에 말씀드린 것과 같이 전투부대 파견은 물론 전쟁에 관여하거나 개입하는 일은 없다"며 이같이 썼습니다.이 대통령은 "이미 파견된 청해부대의 활동 시한을 연장하는 이번 기회에 작전 범위를 확장하고 작전역량을 강화하고자 한다"며 "기존 해군 구축함에 해상초계기와 소해 지원 역량을 더하고, 작전지역은 아덴만에서 오만 남방 외해까지로만 확대한다"고 했습니다.이어 "호르무즈 해협은 물론 그 인근 해역도 활동범위에서 제외한다"며 "파견 목적은 오직 우리 국민의 안전과 선박 및 해상수송로의 보호에 있다"고 강조했습니다.그러면서 "지휘권은 우리 군이 갖고 독자 지휘체계를 유지하며 우리의 판단과 통제에 따라 임무를 수행한다"며 "장병들이 모두 무사히 임무를 수행하고 귀환할 수 있도록 안전 또한 빈틈없이 살피겠다"고 약속했습니다.이 대통령은 "외국 간 전쟁에는 관여하지 않겠지만 우리 국민의 안전과 생명, 이익은 우리 스스로의 힘으로 지켜내야 한다"며 "바다 위의 위협 앞에서 가만히 있을 수도, 무임 승차할 수도 없다"고 했습니다.국회 국방위원회는 이날 법안심사소위원회를 열고 '국군부대의 소말리아 아덴만 해역 및 오만 남방 외해 파견연장 수정 동의안'을 의결했습니다.조국혁신당 등 진보성향 군소정당은 청해부대의 작전 범위 확대를 두고 미·이란 전쟁에 대한 우회 파병이라며 비판하고 있습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)