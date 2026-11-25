▲ 핵실험 참여 군인과 가족들 만나는 버넘 총리

영국이 1950∼1960년대 핵무기 실험이 참여 군인들에게 미친 건강상 영향을 공식 조사하기로 했습니다.앤디 버넘 영국 총리는 현지시각 어제(24일) 핵무기 실험이 참여 군인과 후손들에 미친 영향에 관한 독립 조사 패널 출범을 발표하고 총리실로 참여 군인들을 초청해 만났습니다.버넘 총리는 "핵실험 참여 군인들과 그 가족은 진실을 너무 오래 기다려 왔다"며 "이번 계획은 내게 진심으로 중요하다"고 말했습니다.앞서 영국 최악의 압사 참사인 힐스버러 축구 경기장 참사 사건에 대한 조사 패널을 이끌었던 제임스 존스 주교가 이번 패널 단장을 맡습니다.힐스버러 패널의 조사 결과는 2025년 당국에 수사와 관련한 진실을 공개할 법적 의무를 지우는 관련법 제정으로 이어졌습니다.총리실은 힐스버러 참사 조사와 같은 방식으로 빠르고 협력적인 과정을 통해 신속한 조사가 이뤄지기를 기대한다고 밝혔습니다.패널의 보고서는 첫 핵실험 75주년인 내년 나올 예정입니다.일간 가디언 등에 따르면 영국군 2만 2천 명이 1952∼1967년 호주와 남태평양 지역에서, 1991년까지는 미국 네바다주 사막에서 수십 차례의 대규모 핵실험에 참여했습니다.조종사들은 버섯구름을 지나 비행했고 병사들은 낙진 속에 포복하는가 하면 많은 병사가 방호복 없이 핵실험을 지켜본 것으로 전해집니다.많은 사람이 혈액 질환이나 암을 앓았으나 정부는 방사선 노출에 따른 광범위한 피해에 대한 과학적 증거가 없다는 입장이었습니다.생존자 단체 등은 국방부가 참여자들의 혈액·소변 검사 등 기록과 데이터를 가지고 있는데도 이를 은폐하고 있다며 조사를 주장해 왔습니다.핵실험 장소인 크리스마스섬에서 복무한 존 모리스는 BBC 방송에 "정의를 찾고 싶다"고 말했습니다.그는 암을 앓고 4개월 난 아들을 잃은 게 방사선 노출과 관련돼 있다고 믿고 있습니다.핵실험에 참여한 군인 아버지를 둔 스티브 퍼스는 복합적인 장애를 가지고 태어났으나 제대로 된 진단을 받지도 못했다면서 "아무도 우리 말에 귀를 기울이지 않았는데 (조사 패널 출범은) 역사적 순간"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)