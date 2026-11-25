대구시 범어동의 한 아파트.



엘리베이터에 낙하물을 조심하라는 안내문이 나붙었습니다.



이 아파트 공동현관 부근에 정체를 알 수 없는 물건이 떨어진 건 지난 21일.



이른 새벽 산산조각 난 사기 조각들을 경비원이 처음 발견했습니다.



[경비원 : 지나가다가 깨지는 건 이렇게 안 깨져요. 위에서 떨어졌기 때문에 자잘하게 이렇게 깨진 거예요. 이거는 진짜 사람 다치거든요.]



이게 끝이 아니었습니다.



지난 23일부터 이틀 동안 특정 낮 시간대에 맞춰 화분으로 추정되는 물건이 22층짜리 아파트 어딘가에서 잇따라 떨어졌습니다.



낙하물이 발견된 곳은 평소에도 주민들이 자주 다니는 통행로입니다.



나흘 동안 3번이나 인명 피해가 날 뻔한 겁니다.



주민들은 아파트 관리 문제로 불거진 갈등으로 누군가 고의로 물건을 던졌다고 주장합니다.



[A 씨/입주민 : 솔직히 불안해요. 경산에서도 불 나서, 앙심 품고 고의로 그래서 사람들 많이 죽었잖아요. 겁난다니까, 그런 거 보면.]



실제로 관할 구청에도 주민 갈등으로 인한 민원이 여러 차례 접수됐습니다.



[대구 수성구청 관계자 : 거기는 지속적으로 민원이 들어오고 있긴 합니다.]



주민 신고를 받은 경찰은 CCTV와 부서진 파편 등을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



(취재 : 박동주 TBC, 영상취재 : 박종영 TBC, 영상편집 : 장현기, 제작 : 디지털뉴스부)