[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 장성철 (공론센터 소장), 임주혜 (변호사)

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대법관들의 의견이 9대 3으로 갈린 한덕수 판결. 그 뒤 민주당이 꺼낸 카드는 대법원장 탄핵이었습니다. "후퇴는 없다"는 민주당은 오늘 '5당 연대'까지 제안했습니다.



법원에서는 처음으로 판사들이 한자리에 모여 탄핵에 대해 우려를 표했고 민주당 안에서도 "걱정된다는"는 말이 나오고 있습니다. 민주당은 왜 지금 탄핵을 서두를까요?



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.