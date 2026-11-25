[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 김성회 (유튜브 '김성회의 G식백과' 운영자)

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출시 첫날 판매액 5조 원. 음악도 영화도 아닌 게임 하나가 세운 기록입니다. 13년 만에 돌아온 GTA 6입니다. 게임을 하려고 직장에 휴가를 썼다는 사람들이 속출할 정도로 열풍이 불었습니다.



차를 훔치는 등 경찰과 쫓고 쫓기는 전개가 가능한 게임. 출시 전 국내 심의에서는 이 게임을 어떻게 허용해야 할지 의견이 팽팽하게 갈리기도 했습니다. 성인 게임의 '선'은 어떻게 정해야 할까요? 우리 게임 산업의 미래는 어떻게 설계해야 할까요?



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