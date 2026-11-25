▲ 한국투자저축은행

한국투자금융지주 자회사인 한국투자저축은행에서 해킹 사고가 발생해 8만6천433명 고객의 개인정보가 유출됐습니다.현재까지 저축은행 업권에서 발생한 정보 유출 사고 중 가장 큰 규모입니다.1금융권에 비해 상대적으로 보안이 취약하다는 지적을 받아온 2금융권에서 해킹 보안 사고가 잇따르는 모양새입니다.금융권에 따르면 한국투자저축은행은 어제, 자사 홈페이지에 '개인정보 유출 안내 및 사과문'을 게시하고 피해 사실을 공지했습니다.유출된 정보는 고객명, 생년월일, 성별, 휴대전화번호, CI(연계정보) 등입니다.은행 측은 계좌 비밀번호 등 민감한 금융거래 정보는 유출되지 않았다고 설명했습니다.한국투자저축은행은 지난 23일 시스템 점검 과정에서 22일 오후 10시 42분부터 다음 날 오전 3시 35분 사이 모바일 홈페이지에 비정상적인 외부 접근이 있었다는 사실을 발견했습니다.유출 사실을 인지한 후 해당 인터넷주소(IP)와 불법 접속 경로를 차단하고 관련 서비스 운영을 중단했으며, 신규 보안 정책 적용 및 시스템 모니터링 강화 등 긴급 조치를 완료했다고 저축은행 측은 밝혔습니다.한편 앞서 저축은행 업권에서는 예가람·OK·웰컴·DB·하나저축은행에서 해킹 사고가 발생했습니다.이번 한국투자저축은행 사례까지 추가되면서 해킹 피해를 입은 저축은행은 총 6곳으로 늘었습니다.(사진=연합뉴스)