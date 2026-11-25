한결같던 날씨를 뒤로 하고 내일(26일)은 모처럼 만의 온화한 가을 날씨가 찾아오겠습니다.



차가운 성질을 잃은 고기압이 남쪽으로 이동을 했고요, 고기압성 회전을 따라 상대적으로 온화한 남서풍이 불면서 남쪽의 따뜻한 공기를 우리나라로 불어넣고 있습니다.



그래서 내일은 아침 기온이 서울 영상 5도로 출발을 하겠습니다.



일주일 만에 영상권을 회복하는 거고요, 낮 기온은 16도까지 오릅니다.



하루 만에 10도 가까이 기온이 대폭 오르는 거니까요.



옷차림 잘해 주셔야겠습니다.



연일 건조한 공기가 유입되면서 동해안 지역에는 건조특보가 내려져 있습니다.



오늘 강풍주의보도 내려졌습니다.



화재 사고 조심하셔야겠습니다.



내일 전국 하늘 대체로 맑겠지만 아침까지는 수도권과 강원도 지역에 약한 비가 내리거나 빗방울이 떨어질 수 있겠습니다.



기온이 오르면 먼지 걱정이 앞서실 테지만 내일은 전국 대기질 깨끗하겠습니다.



아침 기온 보시면 서울이 5도, 춘천이 2도로 대부분 영상권에서 출발을 하겠고요, 낮 기온 서울이 16도 등 전국이 15도 안팎까지 크게 오르겠습니다.



금요일인 모레는 중부와 전북에 한 차례 또 비가 조금 내리겠습니다.



비가 그치고 주말에는 날이 또 반짝 추워지겠고요, 토요일에 서쪽 지역 중심으로 비나 눈이 내릴 전망입니다.



(남유진 기상예보사)