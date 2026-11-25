<앵커>



국내 여자 골프 KLPGA 대상 시상식에서 김민솔 선수가 20년 만에 '신인 3관왕'의 영예를 차지했습니다. 스스로 매긴 올해 점수가 100점이라고 하네요.



하성룡 기자가 전합니다.



<기자>



필드를 누비던 스타들이 경기복 대신 화려한 드레스를 입고 등장합니다.



[유현조/KLPGA 통산 5승 : 좀 더 최대한 날씬해 보이게 (입었어요.)]



[유현조/KLPGA 통산 5승 (KLPGA 대상 시상식) : 대상 김민솔 선수입니다.]



시상식의 주인공은 20살 신인 김민솔이었습니다.



시즌 3승에 준우승 4회로 역대 최초로 시즌 상금 16억 원 시대를 열며 상금왕과 대상, 신인상까지 휩쓴 김민솔은, 2006년 신지애 이후 20년 만에 신인으로 3관왕을 달성하며 2026년을 자신의 해로 만들었습니다.



[김민솔/2026년 KLPGA 대상 : 어릴 때 종종 우승도 하고 상도 받는 상상을 해왔었는데요. 이렇게 대상에 이어 3관왕까지 하게 된 2026년을 잊지 못할 것 같습니다.]



스스로 매긴 올해 점수도 만점이었습니다.



[김민솔/2026년 KLPGA 대상 : 올해 100점 줘도 될 거라고 생각해요. 너무 잘했고 아쉬운 점은 또 보완해서 나가면 되니까요.]



하지만 김민솔은 '100점'에 만족하지 않습니다.



1승이 모자라 동갑내기 라이벌 서교림에게 내준 다승왕까지 내년에는 차지하겠다는 목표를 세웠습니다.



[김민솔/2026년 KLPGA 대상 : 올해 못한 다승왕을 목표로 내년을 할 것 같고요. (모든 타이틀을) 한 번씩은 다 해봐야 한다고 생각해요.]



김민솔은 내년까지 국내 무대를 평정한 뒤 미국 무대에 도전할 계획입니다.



[김민솔/2026년 KLPGA 대상 : (올해) 많은 팬분들이 응원해 주셨는데 앞으로도 좋은 플레이 보여드릴 테니까 많은 응원 부탁드립니다.]



(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 이홍명, 디자인 : 이가진)