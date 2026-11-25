<앵커>



유럽 챔피언스리그에서 레알 마드리드가 환상적인 득점 잔치를 벌였습니다. 음바페와 벨링엄 등 세계 최고 스타들이 이어간 예술 같은 골 행진, 감상하시죠.



이정찬 기자입니다.



<기자>



에인트호번의 페리시치에게 페널티킥 선제골을 내주고 끌려가던 레알 마드리드는, 후반 들어 '화려한 반격'에 나섰습니다.



후반 5분, 귈러가 재치 있게 뒤로 내준 공을 발베르데가 지체 없이 오른발로 마무리해 포문을 열었고, 후반 15분에는 교체 투입된 벨링엄이 입이 떡 벌어지는 원더골로 승부를 뒤집었습니다.



왼발, 오른발로 차례로 공을 띄우더니 그대로 오른발 아웃사이드 발리로 골문 구석을 찔렀습니다.



4분 뒤에는 벨링엄의 골을 도왔던 '주포' 음바페가 바통을 이어받았습니다.



강력한 오른발로 챔피언스리그 통산 75호 골을 뽑았는데, 벨링엄은 음바페에게 패스가 연결된 순간 이미 골을 확신하고 두 팔을 들어 올려 눈길을 끌었습니다.



음바페는 여기에 그치지 않고, 헛다리 짚기로 골키퍼를 제치고 '멀티골'을 달성해 승부에 쐐기를 박았습니다.



비니시우스까지 골 행진에 가세한 레알 마드리드는 5대 1 승리로, 대회 5전 전승 행진을 이어갔고, 5경기 연속골을 넣은 음바페는 득점 선두로 올라섰습니다.



---



황인범이 전 소속팀 페예노르트를 상대로 교체 출전한 포르투는 코스타 골키퍼의 눈부신 '선방쇼'로 1대 0 승리를 지켰습니다.



수비벽에 굴절된 프리킥은 역동작에 걸리고도 동물적인 반사 신경으로 쳐냈고, 대포알 같은 중거리 슛은 물론, 결정적인 헤더까지 모두 막아내 3연패 뒤 2연승을 이끌었습니다.



(영상편집 : 하성원, 디자인 : 이가진)