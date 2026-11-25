<앵커>



국내 최초의 발달장애인 오케스트라, 하트하트 오케스트라가 창단 20주년을 맞아 기념 음악회를 열었습니다.



20년간 음악으로 이어온 도전과 감동의 무대를 김수현 문화예술전문기자가 전해드립니다.



<기자>



모차르트 '마술피리' 서곡으로 문을 연 음악회, 서울시향 음악감독 얍 판 츠베덴이 이 곡의 특별 지휘자로 나섰습니다.



2년 전 하트하트 오케스트라가 유럽 투어 길에 츠베덴 감독이 네덜란드에서 운영하는 자폐 아동 청소년 재단을 찾아 연주했던 인연이 이렇게 이어졌습니다.



[얍 판 츠베덴/서울시향 음악감독 : 단원들의 가족과 부모님은 정말 자랑스러울 겁니다. 저 역시 그렇습니다. 제게도 자폐가 있는 아들이 있거든요.]



2006년, 발달장애 청소년 8명의 관악 합주단으로 출발한 하트하트 오케스트라.



처음엔 짧은 연습조차 힘들어한 아이들이었지만, 한 음, 한 소절도 수천 번 되풀이하며 함께 만드는 음악을 배워 갔습니다.



[김동균/플루트 단원, 창단 멤버 : 한국예술종합학교 예술사 및 예술전문사 졸업했고요. 처음부터는요 어려웠는데요, 못했지만요, 20년을 성장했습니다.]



오케스트라와 함께 성장한 단원들은 국내외에서 1천400여 차례 공연했고, 지난해부터는 재단이 세운 장애인 표준사업장에 고용돼 직업 연주자로 일하고 있습니다.



[오지철/하트하트재단 회장 : 정규직으로, 무기계약직이 돼서 이 친구들의 연주 역량이 녹슬지 않는 한, 계속 앞으로 10년이고 20년이고 연주 활동을 할 수 있게 됐다, 이게 굉장히 큰 보람입니다.]



공연의 피날레는 정상급 성악가들과 합창단이 함께 한 베토벤 교향곡 9번 '합창' 4악장, 여덟 달 가까이 연습했던 단원들의 '환희의 송가'가 울려퍼졌습니다.



[송우련/바이올린 단원, 악장 : 계속 경험이 쌓이고 연습한 기억, 시간들이 쌓이고 하니까 다 되더라고요. 평생 안 될 것 같던 게 되는 그 순간이 너무나도 기뻤던 것 같아요.]



한 음, 한 음 쌓아 올린 20년.



하트하트 오케스트라의 음악은 또 다른 누군가에게 용기가 되고 있습니다.



(영상편집 : 김준희, VJ : 오세관, 엉상제공 : 하트하트 오케스트라)