<앵커>



중국이 친환경 도시 건설에 속도를 내고 있습니다. 빗물을 모아 수자원으로 활용하는 이른바 스펀지 시티 조성부터, 태양광 발전 시설까지, 대규모 투자에 나서는 모양새입니다.



한상우 특파원이 현장 취재했습니다.



<기자>



철새가 오가는 호수 주변을 걷고, 삼삼오오 모여 앉아 담소를 나눕니다.



서울 여의도의 8배 규모인 중국 산시성 시안시 펑시 신도시엔 이런 호수가 5개 있고 도심엔 수로가 흐릅니다.



자연 하천과 습지를 보존하고, 빗물을 이용해 물을 관리하는 이른바 '스펀지 시티'입니다.



빗물이 잘 스며드는 보도블록과 토양을 깔아, 폭우 땐 물을 흡수하고 저장·정화한 물은 필요할 때 다시 활용합니다.



제가 들고 있는 보도블록은 기존 보도블록보다 훨씬 가볍습니다.



이렇게 빗물이 잘 스며드는 재질로 길을 만들어서 비가 안 올 때도 충분히 지하수를 확보할 수 있도록 만든 겁니다.



건물도 빗물을 재활용할 수 있는 자체 순환 시스템을 갖췄습니다.



[지궈창/산시 스펀지 시티 공정기술 주임 : 모든 것은 물관리를 중심으로 돌아갑니다. 이것이 무엇보다 중요합니다. 현지 상황에 맞추는 것이 최우선 순위입니다.]



중국은 2011년부터 전역에 이런 '스펀지시티'를 만들고 있는데, 우리나라 부산도 비슷한 시스템 도입을 검토하고 있습니다.



주거용과 상업용 건물 모두 태양광 발전 설비를 갖춘 친환경 도시 건설도 추진 중입니다.



제 뒤로 보이는 건물 유리창 아래 검은색 띠는 모두 태양광 패널입니다.



건물 벽면에도 이렇게 태양광 패널을 달아 전력을 생산하고 있습니다.



중국은 2050년까지 현재 12%인 태양광 발전 비중을 39%까지 높인다는 계획입니다.



동북아 환경오염의 주범으로 꼽히던 중국이 이제는 대규모 친환경 기술 투자를 앞세워 녹색산업의 주도권을 잡겠다는 야심을 드러내고 있습니다.



(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 조무환, 디자인 : 조수인)