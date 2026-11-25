<앵커>



전현직 대표를 중심으로 한 민주당 내 계파 갈등이 갈수록 거칠어지고 있습니다. 오늘(25일)은 정청래 전 대표가 전당대회에서 경쟁했던 송영길 의원에게 입조심하라고 경고하면서 분위기는 더 험악해졌습니다.



김지욱 기자의 보도입니다.



<기자>



김민석, 정청래 두 전 현직 대표와 함께 지난 8월 전당대회에 출마했던 송영길 의원.



정 전 대표도 억울한 게 있었을 거라며 전당대회 후 이재명 대통령이 출마자 3명과 나눴던 대화 내용을 일부 언급했습니다.



[송영길/민주당 의원 (YTN '장성철의 뉴스명당') : (정 전 대표의) 억울한 점을 다 대통령께서 다독거리고 저도 미안하다고 그러고 김민석 대표도 사과하고 4시간 동안 들어줬어요, 그 억울함을 다.]



방송이 끝나고 얼마 지나지 않아 정청래 전 대표가 SNS에 글을 올렸습니다.



대통령과의 대화 내용을 송 의원이 아전인수식으로 말했다며 입이 너무 싸다, 입조심하는 게 좋을 거라고 직격했습니다.



송 의원은 지난주 김민석, 정청래 두 사람이 대타협을 해야 한다며 중재에 나섰는데, 당시에도 정 전 대표로부터 "송영길이 나서면 될 일도 안 된다"는 싸늘한 말만 들었습니다.



이렇게 가면 당이 공멸한다며 중진들도 공개적으로 우려를 표한 상황.



김민석 대표로선 조희대 대법원장 탄핵에 속도를 내기 위해서라도 당의 단합이 절실한 시점인데, 오늘 최고위원회의에서도 최민희 의원의 징계 문제를 두고 면전에서 또 공격이 이어졌습니다.



[이성윤/민주당 최고의원 (친청계) : 비공개 간담회에서 한 차례 잘못 발언과 공개 전당대회부터 석 달 동안 당을 흔들고 당을 분열시킨 행위 중 어느 것이 더 중대한 해당 행위입니까?]



최민희 의원 징계 심사가 이틀 앞으로 다가온 가운데 징계 결과에 따라 민주당 내분도 새 국면을 맞게 될 것으로 보입니다.



(영상취재 : 오영춘·신동환, 영상편집 : 장현기)