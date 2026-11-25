<앵커>



여권이 조희대 대법원장 탄핵을 추진하는 가운데, 창원지법 판사들이 일선 법원 중 처음으로 공식 입장을 밝혔습니다. 법관 탄핵을 추진하는 것은 헌법적 가치를 훼손하는 일이라며, 사법부의 독립이 보장돼야 한다고 강조했습니다.



박예린 기자입니다.



<기자>



오늘(25일) 오후 창원지법 본원 전체 법관 69명 중 60명이 모인 가운데 전체 판사회의가 열렸습니다.



1시간쯤 진행된 회의가 끝난 뒤 창원지법은 판사회의 이름으로 공식 의견을 채택했습니다.



이들은 "재판을 이유로 법관 탄핵을 추진하는 것은 헌법적 가치를 훼손하고 사법제도의 근간을 흔든다"며 "법관 탄핵 시도에 깊은 우려를 표한다"고 밝혔습니다.



또 "재판에 대한 정당한 비판은 존중돼야 하지만, 재판의 독립은 어떠한 정치적 이해관계나 내·외부의 압력에 침해돼서는 안 된다"고 주장했습니다.



오늘 민주당은 조국혁신당 등 진보 야당에 조희대 대법원장 탄핵 연대를 제안하며 탄핵 추진에 속도를 내고 있는데, 이를 우려하는 일선 법원의 첫 공식 의견이 나온 겁니다.



앞서 어제 대한변협도 성명서를 내고 삼권분립과 사법 독립 관점에서 우려스럽다며 조 대법원장 탄핵 추진에 대해 재고를 요청했습니다.



그제 강동원 전국법관대표회의 의장은 "판결이 마음에 들지 않을 때마다 법관을 탄핵하는 건 민주주의와 삼권분립을 파괴시키는 행위"라는 글을 법원 내부망에 올리기도 했습니다.



법원의 자성을 촉구하는 글도 올라오고 있는 가운데, 오는 30일과 다음 달 4일에 각각 열리는 전국법관대표회의와 전국법원장 회의에서 사법부 독립에 대한 공식 입장이 나올지 주목됩니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 김경연, 디자인 : 제갈찬)