<앵커>



현금에서 카드로, 또 카드에서 스마트폰으로 진화한 결제 방식이 이제는 우리 몸으로 옮겨 가고 있습니다. 얼굴이나 손바닥만 내밀어도 계산이 가능해지는 건데요.



정보 유출이나 부정 결제 우려는 없는지 유수환 기자가 살펴봤습니다.



<기자>



서울 서초구의 한 식당.



[계산해 드릴까요?]



계산대 앞에 섰는데, 지갑도 휴대전화도 없습니다.



얼굴 인식 결제를 누르니 1초 만에 결제가 끝납니다.



네이버페이와 토스 등 핀테크 업체들이 얼굴 결제를 넓혀가고 있는데, 손바닥만으로 결제하는 기술까지 공개됐습니다.



이렇게 손바닥 안쪽의 혈관은 사람마다 형태가 다 다르다고 합니다.



이걸 미리 등록을 해두면 손을 대는 것만으로도 결제가 가능한데요.



보시는 것처럼 카드나 스마트폰 없이도 가능합니다.



결제 단말기가 손바닥에 적외선을 비춰 사람마다 다른 혈관 모양을 읽어내는 원리입니다.



[이승배/네이버페이 CTO : 피부 아래 정맥을 촬영하기 때문에 생체 정보 노출을 최소화할 수 있고, 얼굴 등록에 대한 거부감도 있기 때문에 손바닥 같은 경우는 좀 더 부담감이 덜해….]



시민들은 일단 편하다는 반응입니다.



[이의준/서울 송파구 : 처음에 어색하긴 했는데, 생각보다 빨리빨리 인식이 돼서 익숙해지면 또 많이 쓰게 될 수 있겠다….]



[강석준/수원 영통구 : 손바닥 같은 경우에는 보안에도 내 정보가 덜 넘어가지 않을까 생각도 들고, 확실히 얼굴보단 조금 더 안전할 수도….]



다만 카드나 비밀번호와 달리 얼굴과 정맥 등 생체 정보는 한번 유출되면 바꿀 수 없다는 건 우려되는 부분입니다.



핀테크 업체들은 생체 정보를 암호화하기 때문에 무단 결제는 불가능하다는 입장인데, 사용자들의 보안 걱정을 얼마나 덜어내느냐가 향후 대중화의 관건으로 보입니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 전민규)