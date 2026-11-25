<앵커>



인간이 100년 넘게 풀지 못한 수학 난제를 인공지능이 잇따라 해결하고 있습니다. 앤트로픽과 오픈AI가 앞다퉈 난제 해결 성과를 내놓으며 경쟁하는 가운데, 이제 수학자들이 설 자리가 사라질 거라는 말까지 나오고 있습니다.



최승훈 기자가 보도.



<기자>



수학계에는 많은 학자들이 오랫동안 노력했지만 풀지 못한, 유명한 난제들이 있습니다.



천재 중의 천재라는 수학자들이 평생을 붙잡고도 못 푼 문제들입니다.



그런데 인공지능 회사들이 최근 이런 난제들을 앞다퉈서 풀었다고 발표하고 있습니다.



오픈AI는 지난 9월, 90년 묵은 난제를 해결했다고 했고 지난 20일 앤트로픽 연구원은 무려 167년 동안 미제였던 '리만 가설'을 풀었다고 밝혔습니다.



어제(24일)는 앤트로픽이 또 다른 난제인 '밸리언트 난제'를 풀었다고 발표했습니다.



불과 4시간 뒤 오픈AI는 사실 자신들이 먼저 해결한 난제라고 주장하고 나섰습니다.



더 큰 문제는, 인간 수학자는 AI가 쓴 풀이를 보고도 왜 맞는지, 빈틈은 없는지 곧바로 이해하기조차 어렵다는 겁니다.



AI가 리만 가설을 증명했다면서 써낸 수식만 1천700만 줄입니다.



인간이 이걸 읽고 검증하는데, 얼마나 시간이 걸릴지 알 수 없을 만큼 많은 분량입니다.



수학계 반응은 올 것이 왔다, 이런 체념에 가깝습니다.



리만 가설을 30년 가까이 연구해 온 수학자는 이렇게 말했습니다.



[기하서/연세대 수학과 교수 : 이미 특이점을 통과했어요. 수학에서 고전적인 수학자는 그 생명을 다했다. 수학자들의 역할은 끝난 거 아닌가….]



자동차의 등장으로 마부가 사라졌듯 전통적인 수학자의 역할도 끝났다는 겁니다.



[현동훈/서울대 수리과학부 교수 : 제가 약간 존재 가치가 부정되는 느낌, 학생들이 '수학자가 돼서 뭐 하나, 수학을 연구해서 뭐 하나' 이런 생각도 할 수 있을 것 같아서….]



인공지능 회사들이 자신들 성능을 과시하려고 일부러 이런 문제를 풀어서 자괴감을 준다는 푸념도 나옵니다.



인간이 이해하기 힘든 영역까지 인공지능이 하루가 다르게 점령해 가는 시대에, 인간은 어떤 역할을 해야 할지 AI가 우리 모두에게 무거운 질문을 던지고 있습니다.



(영상취재 : 임우식, 영상편집 : 이소영, 디자인 : 박태영·변다영)