<앵커>



북한 김정은의 딸 김주애가 스키 타는 모습이 지난주 북한 매체를 통해 공개됐습니다. 스위스의 고급 스키 브랜드로 보이는 로고도 노출이 됐는데요. 미국 정부는 유엔 대북 제재에 따라 북한에 반입이 금지된 사치품에 해당한다고 밝혔습니다.



보도에 김아영 기자입니다.



<기자>



지난 15일 김정은 국무위원장의 삼지연 관광지구 시찰 모습입니다.



김여정과 현송월, 고령의 박정천 노동당 중앙군사위 부위원장까지 김정은의 최측근 인사들이 스키장을 누빕니다.



엉덩방아를 찧은 듯한 차관급 간부의 모습도 사진에 담겼습니다.



딸 주애는 텅 빈 슬로우프를 혼자서 능숙하게 내려옵니다.



중요도가 다른 인물임을 보여주려는 듯 영상으로 20초가량 길게 보여주는데, 스키의 바닥 면에 스위스 국기 형상이 포착됐습니다.



스위스 고급 스키 장비 브랜드, 스토클리의 제품의 바닥 문양과 유사합니다.



모자 뒷부분에 s 형태의 표식이 있는 흰색 패딩과 바지도 같은 회사 제품으로 추정됩니다.



사치품의 대북 반입을 금지하는 유엔 안보리 제재 위반 아니냔 미국 매체 질문에 미 국무부가 입장을 내놨습니다.



"유엔 회원국은 안보리 결의에 따라 사치품을 북한에 직·간접적으로 공급, 판매, 이전하는 것을 막아야 한다", "스키 장비 같은 여가용 스포츠 장비도 포함된다"면서 유엔 회원국의 대북제재 이행원칙을 거듭 강조했습니다.



[고명현/국가안보전략연구원 책임연구위원 : 기본적으로 북한의 비핵화 기조 유지, 그러니까 당연히 거기서 파생되는 게 제재, 제재 유지고요. 기조가 뭔지를 미 국무부는 명확하게 했고요.]



이에 앞서 김주애의 외투와 김여정, 리설주의 가방 등 북한이 해외 고가품으로 추정되는 물품을 보란 듯 노출한 건 처음이 아닌데, 대북 제재가 이미 실효성이 없다는 걸 강조하기 위한 차원으로 해석됩니다.



'김주애 스키용품'으로 지목된 해당 업체 측은 북한과는 어떠한 거래도 하지 않는다고 밝혔습니다.



(편집 : 최진화)