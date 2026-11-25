<앵커>



해외 스포츠 경기에 돈을 걸면 최대 3배의 수익을 보장해주겠다고 속인 뒤, 54억 원을 가로챈 일당이 공소청에 넘겨졌습니다. 이들은 화려한 투자설명회까지 열어가며 피해자들을 끌어들였고, 조폭도 동원했습니다.



조민기 기자가 취재했습니다.



<기자>



지난해 5월 부산 벡스코.



투자 설명회에서 신규 투자자 유치를 권유합니다.



[한 모 씨/불법 투자회사 총책 : 여기 계신 분들이 열심히 노력을 해서 여기 옆자리, 옆자리, 옆자리, 옆자리 저 위까지 다 채울 수 있어야 해요.]



총책 40대 한 모 씨는 불법 투자회사를 차리고 이런 식으로 투자자들을 끌어모았습니다.



해외 스포츠 경기의 승패 모두에 돈을 거는 방식으로 최대 300% 수익을 올릴 수 있다고 설명했습니다.



모두 사기였습니다.



매일 투자금 1%를 수당으로 주고, 새로운 투자자를 데려오면 추가 수당을 지급하는 다단계 구조였습니다.



실제 해외 스포츠 경기 배팅 투자는 전혀 없었고, 신규 투자자 돈으로 기존 투자자에게 수익금을 주는 전형적인 '돌려막기' 수법인 걸로 드러났습니다.



경찰 조사 결과 한 씨 일당은 지난 2024년부터 지난해 5월까지 이런 방식으로 약 200명으로부터 54억 원을 가로챈 걸로 파악됐습니다.



[피해자 : 호텔 막 그런 데서 런칭 쇼를 하고 이러기 때문에 이거 대단한 회사인가 보다 (했죠.) 몽땅 다 날려서 죽을 지경입니다.]



이 일당은 폭력 조직과 결탁해 조직원들을 회사 임원으로 앉히고 투자 설명회에도 배치해 위세를 과시했습니다.



하지만 투자 설명회에 폭력 조직원이 나타난 걸 수상히 여긴 경찰에 덜미가 잡혔습니다.



[체포합니다. 변호사 선임할 수 있고요. 변명의 기회가 있고요.]



경찰은 임원진과 조직폭력배 등 7명을 구속 송치하고, 범죄 수익금 약 3억 7천만 원을 기소 전 추징 보전했습니다.



하위 모집책 37명도 공소청에 넘겼지만, 총책 한 씨는 경찰 수사망이 좁혀오자 베트남으로 도주해 인터폴 적색수배를 요청했습니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 소지혜, 디자인 : 현민희, 화면제공 : 서울경찰청 광역범죄수사대)