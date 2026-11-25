<앵커>



오늘(25일) 서울 도심 등굣길에 멧돼지가 출몰했습니다. 아파트단지와 초등학교 주변을 활보하던 멧돼지는 지금은 자취를 감췄지만, 당국은 혹시 모를 상황에 대비해 수색을 이어가고 있습니다.



제희원 기자 취재했습니다.



<기자>



아파트단지 앞 횡단보도로 검은 형체가 뛰어들더니, 지나가던 승용차와 부딪친 다음 그대로 튕겨 나갑니다.



오늘 아침 8시쯤 서울 강동구 상일동 아파트단지 한복판에 멧돼지가 출몰했습니다.



멧돼지는 차량과 부딪친 충격에도 아랑곳하지 않고, 벌떡 몸을 일으켜 세우더니 현장에서 그대로 자취를 감췄습니다.



뜻밖의 도심 멧돼지 출현에 목격 신고가 잇따랐습니다.



근처 초등학교 부근에서도 멧돼지를 봤다는 신고가 들어오면서 주민들 불안은 커졌습니다.



[주민 : 아이들 많이 살죠. 여기는 아이들이 엄청 많아요. 저쪽 도로에서 멧돼지가 온다면 그건 무서운 일이죠.]



소방 당국은 오늘 새벽 5시와 아침 8시, 잇따라 상일동 일대 멧돼지 출몰 신고를 받고 주변을 수색했지만, 멧돼지가 샛길로 사라지면서 포획에는 실패했습니다.



현재까지 멧돼지 출현으로 다친 사람이나 물적 피해는 없는 것으로 파악됐습니다.



강동구청은 오늘 오후 4시쯤 주민들에게 외출을 자제하고 안전에 유의해 달라는 재난안전문자를 발송했습니다.



구청은 상일동 능골근린공원 일대를 중심으로 혹시 모를 상황에 대비해 야간에도 수색을 이어갈 계획입니다.



(영상편집 : 남일, 화면제공 : 시청자 김태운)