<앵커>



오늘(25일) 새벽 남해고속도로에서 대형 화물차가 넘어졌고, 뒤따르던 차량 5대가 잇따라 부딪혔습니다. 이 사고로 화물차 운전자 등 3명이 숨졌습니다.



김수윤 기자입니다.



<기자>



고속도로에 트레일러가 넘어져 있고, 주위에 차량 여러 대가 멈춰 서 있습니다.



사고 현장을 피하려는 차들 옆으로 SUV 한 대가 트레일러를 들이받습니다.



뒤따라오던 SUV가 차 상태를 살피던 운전자를 그대로 덮칩니다.



오늘 새벽 5시쯤, 경남 김해시 남해고속도로 순천 방향 진례 분기점 부근에서 25톤 트레일러가 전도됐고, 뒤따라오던 차량 5대가 잇따라 부딪혔습니다.



이 사고로 트레일러 운전자 50대 남성이 현장에서 숨졌고, 승용차 운전자 2명도 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다.



다른 차량 운전자들 3명도 병원으로 옮겨졌는데, 이 가운데 1명은 의식이 없는 상태입니다.



경찰은 트레일러가 알 수 없는 이유로 먼저 넘어지면서 2~3차로를 가로막았고, 이를 미처 발견하지 못한 차량 5대가 잇따라 추돌한 것으로 보고 있습니다.



[조영근/부산경찰청 고속도로순찰대장 : 도로 여건이라든지 날씨 같은 것들을 종합적으로 봤을 때 블랙아이스에 대한 부분은 특별한 내용은 없는 것으로….]



고속도로 갓길에 부서진 차량 파편들이 이렇게 어지럽게 흩어져 있습니다.



사고 여파로 4개 차로가 통제되면서 출근길 한때 극심한 정체가 빚어졌다, 낮부터 차량 통행이 정상적으로 이뤄졌습니다.



경찰은 차량 블랙박스와 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 정경문, 영상편집 : 이상민, 화면제공 : 한국도로공사·경남소방본부·부산경찰청·시청자 송영훈)