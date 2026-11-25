<앵커>



최태원 SK그룹 회장과 재산분할 소송을 벌이고 있는 노소영 아트센터 나비 관장이, 최 회장 측의 화해 권고 요청을 거부했습니다. 노 관장 측은 조기 해결을 진정으로 원한다면 즉시 상고를 취하하라고 밝혔고, 최 회장 측은 대승적 취지를 폄훼한 것이라며 유감을 드러냈습니다.



권민규 기자입니다.



<기자>



최태원 SK 그룹 회장 측은 그제 노소영 관장과의 재산분할 소송에서 책정된 9천440억 원을 전액 지급하겠다는 뜻을 밝히며 대법원에 화해 권고 결정을 내려달라는 요청서를 제출했습니다.



최 회장 측은 "오랜 기간 이어져 온 분쟁의 원만하고 최종적인 마무리를 위한 거"라고 설명했습니다.



그런데 이틀 만인 오늘(25일) 노 관장 측이 거부 의사를 밝혔습니다.



노 관장 측 법률 대리인은 "최 회장 측 화해 권고 요청에 동의하지 않는다는 취지의 서면을 제출했다"며 "최 회장에게 조기 해결의 진정성이 있다면 즉시 상고를 취하하길 바란다"고 덧붙였습니다.



노 관장 측의 거부 의사는 최 회장 측이 상고 취하가 아닌 한 달 이상 시간이 걸리는 화해 권고 결정을 요청한 게 다른 의도가 있는 게 아닌지 의구심을 드러낸 걸로 풀이됩니다.



확정판결을 늦추거나 화해 요청을 거부한 노 관장의 이미지 타격을 노린 게 아니냐는 겁니다.



이에 최 회장 측은 SBS와의 통화에서 "상고 취하는 검토한 바 없다"면서도 노 관장 측 입장을 두고는 "대승적 취지를 폄훼한 것에 대해 착잡한 심경"이라며 심심한 유감을 표한다고 밝혔습니다.



화해 권고 요청에 노소영 관장 측이 거부 입장을 밝힌 만큼 향후 양측은 기존 재상고심에서 재산분할 비율 등을 두고 공방을 이어갈 걸로 보입니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 김호진, 디자인 : 김예지)