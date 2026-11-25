<앵커>



노태우 씨 비자금 의혹을 수사 중인 공소청이 최근 노 씨의 아들인 노재헌 주중대사에게 피의자 신분으로 출석하라고 통보한 것으로 확인됐습니다. 다음 달 초 서울에서 열리는 재외공관장 회의를 계기로 노 대사가 귀국해 공소청에 출석할 가능성이 나오고 있습니다.



신용일 기자가 단독 보도합니다.



<기자>



서울중앙지방공소청이 노재헌 주중한국대사에게 피의자 신분으로 출석해 조사를 받으라고 통보한 건 이달 초입니다.



노 대사에게 적용된 혐의는 범죄수익은닉규제법 위반으로, 조사 시점은 지난주 중국에서 열린 에이펙 정상회의 일정을 고려해 이달 하순 이후로 조율 중입니다.



오는 30일부터 다음 달 초까지 열리는 재외공관장 회의 참석차 노 대사가 귀국하는 만큼, 해당 기간을 전후해 소환하는 방안이 검토되는 걸로 확인됐습니다.



공소청은 노태우 씨 일가의 비자금 일부가 노 대사가 이사장을 맡고 있는 동아시아문화재단 등에 흘러 들어간 것으로 보고 있습니다.



따라서 노 대사가 공소청에 출석하면 재단 출연금 152억 원의 불법성을 인지하고 있었는지에 집중될 걸로 보입니다.



이번 수사는 최태원 SK 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼 소송에서 관련 의혹이 불거지며 시작됐습니다.



당시 노 관장 측이 재판부에 제출한 일명 '김옥숙 메모'에서 시작됐는데, 해당 메모에는 선경그룹에 전달됐다고 주장하는 300억 원 등 904억 원 규모의 비자금 관련 내용이 담겨 있었습니다.



이후 5·18 기념재단 등의 고발이 이어졌고, 지난 8월 검찰은 노 씨의 아내 김옥숙 씨의 서울 연희동 자택과 동아시아문화재단 등을 압수수색하고 관련자들을 소환했습니다.



노 대사 측은 SBS와의 통화에서 "현재 수사가 진행 중인 상황이라 따로 드릴 말씀이 없다"고 설명했습니다.



공소청은 예외적으로 수사권이 허용된 올해 안에 노 대사와 김 씨에 대한 기소 여부를 결론짓겠다는 방침입니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 남일, 디자인 : 한흥수)