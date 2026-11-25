<앵커>



강금실 후보자를 향해 국민의힘은 '친중, 반미 인사'라며 집중 공세를 펼치고 있습니다. 민주당은 시대착오적인 색깔론이라고 반박했습니다.



계속해서 장민성 기자입니다.



<기자>



국정원장 후보자로 지명된 다음 날, 검은색 외투와 선글라스를 쓰고 출근길에 나선 강금실 후보자의 모습이 화제가 됐습니다.



블랙요원을 연상시킨다는 말도 나왔습니다.



오늘(25일) 아침에도 강 후보자 자택 앞에 취재진이 몰렸지만 오늘은 나가지 않는단 짧은 답만 돌아왔습니다.



국민의힘은 이번에 지명된 인사들 가운데 강 후보자를 정조준하고 있습니다.



강 후보자가 지난 2013년과 2014년, 중국 지방 정부 고문을 지내며 경제 협력과 투자유치 활동에 관여했던 이력과 지난 2016년 사드 배치 반대 입장을 밝혔던 걸 근거로 강 후보자가 '친중, 반미 인사'라고 주장했습니다.



[박충권/국민의힘 수석대변인 : 만약 모르고서 강금실 후보자를 지명했다면 그것은 무능이고, 알면서도 강금실 후보자를 지명했다면 그것은 미국에 대한 도발 격 아닐까요?]



또 과거 강 후보자가 국가보안법 대체 입법의 필요성을 강조해 온 사실도 문제 삼았습니다.



민주당은 강 후보자가 이미 여러 공직을 통해 검증된 인사이고 이런 경력이 오히려 강점이라고 맞받았습니다.



[박선원/민주당 최고위원 : 세계 경제를 이끌어가는 한 축인 중국에 대해서 이미 잘 알고 파악하고 계신다고 하는 것은 정보기관 수장으로서의 강점이라고 말씀드릴 수 있겠습니다.]



국민의힘을 향해서는 시대착오적인 색깔론을 펼치고 있다고 비판했습니다.



강 후보자는 내일부터 후보자 사무실로 출근해 다음 달 둘째 주로 예상되는 인사청문회 준비에 들어갈 예정입니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 오영택, 화면출처 : 국민의힘 안철수 의원 페이스북)