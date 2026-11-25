<앵커>



젠슨 황 복귀 하루 만에, 앨리스 황이 실제로 중국에 정보를 넘겼고, 미국 정보당국이 이 사실을 확인했다는 현지 보도가 나왔습니다. 다음 주부터 청문회 생중계를 포함해 각종 조사가 본격 시작될텐데, 트럼프 대통령은 벌써부터 사면 가능성을 언급하고 나섰습니다.



이어서 김민표 기자입니다.



<기자>



트럼프 대통령은 젠슨 황의 혐의가 드러나면 사면할 거냐는 언론 질문에, 가능성은 열려 있다며, 굳이 필요하진 않을 것 같다고 답했습니다.



블랜치 법무장관도 수사 대상인 엔비디아를 노골적으로 감싸고돌았습니다.



[토드 블랜치/미국 법무장관 : 엔비디아는 모범적인 기업입니다. 새삼스럽거나 놀라운 사실이 아닙니다. 제가 굳이 강조하지 않더라도, 이미 대통령과 부통령께서도 여러 차례 언급하셨습니다.]



수사가 제대로 시작되기도 전에 젠슨 황에게 면죄부부터 주려 한다는 비판이 이어졌습니다.



[아미 베라/미국 민주당 하원 의원 : 젠슨 황의 무슨 혐의에 대해 벌써부터 사면해 주겠다는 겁니까? 아직까지는 어떤 범죄 혐의로도 기소되지 않았는데요.]



이 와중에 뉴욕타임스는 앨리스 황이 중국 정보기관에 실제로 정보를 넘겼고, 남편으로 알려진 캉웨이가 중국 국가안전부 정보원 출신이라는 내용을 미 정보당국이 의회에 보고했다고 보도했습니다.



엔비디아 이사회를 압박해 젠슨 황을 복귀시킨 트럼프의 행동에 대해 미국 내에선 '막장 드라마', '자본주의 아닌 마오주의'란 비판이 쏟아졌고, 독일 외무장관까지 충격을 토로했습니다.



[요한 바데풀/독일 외무장관 : 솔직히 상당히 충격적이었습니다. 제가 아는 한, 그런 식의 개입은 이전에 본 적도 없고, 알지도 못하기 때문입니다.]



공화당 소속 상원 은행위원장은 다음 주 젠슨 황 청문회 생중계를 예고했고, 깅그리치 전 하원의장 등 공화당 원로와 의원들까지 철저한 조사를 촉구하며 공화당 내 반발도 번지고 있습니다.



중간선거 참패 뒤 젠슨 황 깜짝 복귀로 반전을 노렸던 트럼프의 계산이 정치적 부메랑이 될 수 있다는 지적이 나옵니다.



(영상편집 : 조무환)