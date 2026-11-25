<앵커>



젠슨황 복귀 효과는 단 하루짜리였습니다. 오늘(25일) 코스피는 어제 올랐던 걸 그대로 반납하면서, 다시 5천선 밑으로 추락했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 10% 안팎 폭락했습니다. 다시 반등할 수 있을지, 전망은 엇갈립니다.



첫 소식, 이성훈 기자입니다.



<기자>



코스피 5천을 탈환했다는 환호는, 단 하루 만에 다시 공포로 바뀌었습니다.



코스피는 오늘 6.1% 급락하면서 4천697로 주저앉았습니다.



간밤 뉴욕증시에서 나스닥과 필라델피아 반도체지수가 하락한 여파가 국내 증시에도 번지면서 전날 올랐던 만큼 고스란히 반납한 겁니다.



외국인이 1조 9천억 원 가까이 순매도하면서, 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 9.9%와 11% 폭락했습니다.



최근 4거래일 연속 코스피 시장에선 매도 사이드카가 3차례, 매수 사이드카는 1차례 발동되는 등 롤러코스터 장세가 이어졌습니다.



타이완과 일본 증시도 각각 4.8%, 2.7% 떨어지는 등 아시아 주요 증시가 동반 하락했습니다.



젠슨 황 복귀라는 단기 호재가 걷히자, 시장을 눌러온 불안감이 다시 고개를 들었습니다.



천문학적인 AI 인프라 투자가 그만큼 이익으로 돌아올 수 있을지 의구심이 그대로인 데다, 엔비디아를 둘러싼 미국 의회 조사와 상원 청문회도 부담을 준 걸로 풀이됩니다.



[김재승/현대차증권 연구원 : 엔비디아가 AI 인프라 산업에서, AI 투자 산업에서 중앙은행 역할을 하고 있었거든요. 의회에서의 압박들이 높아지면 높아질수록 투자 의사 결정에 있어서는 상당히 부담을 느낄 수밖에 없고.]



메모리 반도체 공급과잉 우려도 반도체주 하락을 부추겼습니다.



반도체 업체들이 생산 능력을 빠르게 늘리고 있는데, 정작 엔비디아 차세대 GPU의 HBM 탑재량은 줄어들 수 있다는 전망이 나온 겁니다.



수요가 줄어드는데 투자마저 꺾인다면 메모리 가격이 떨어질 수 있다는 분석에, 글로벌 투자은행 BNP파리바는 마이크론의 목표주가를 1천700달러에서 775달러로 절반 이상 깎기도 했습니다.



AI 거품론과 엔비디아 조사라는 악재가 걷히고 외국인 투자자들 발길이 돌아오기 전까진, 국내 증시는 끓었다 식었다를 반복하는 극심한 변동성 장세가 이어질 전망입니다.



(영상편집 : 안여진, VJ : 정한욱)