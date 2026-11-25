▲ 22일(현지시간) 이란 수도 테헤란의 이슬람혁명광장

미국의 해상 봉쇄와 강력한 경제 제재로 고전 중인 이란이 미국의 해상 봉쇄를 우려하지 않고 있다면서, 물가 상승세를 억제하기 위해 총력을 기울이고 있다는 입장을 밝혔습니다.모하마드 레자 아레프 이란 제1부통령은 25일(현지시간) "남부 이외의 국경을 통한 물품 하역과 통관이 늘고 있다는 것은 적의 해상 봉쇄를 우려하지 않는다는 메시지를 보내는 것"이라며 이같이 말했습니다.그는 구체적인 수치를 제시하지 않은 채 전략 물자 비축분이 탄탄하고 공급 역시 충분하다고 강조했습니다.아레프 부통령은 이어 정부가 향후 최소 3개월 동안 기초 생필품 가격 인상을 막기 위해 노력하고 있다고 전했습니다.마수드 페제시키안 이란 대통령도 별도 회의에서 빈곤층의 생활 수준을 개선하는 데 더 많은 예산과 에너지 절감분을 투입할 방침이라고 밝혔습니다.이란은 9개월 가까이 이어진 전쟁의 여파로 수십 년 만에 최악의 인플레이션(물가 상승)을 겪고 있으며, 특히 식료품 가격이 가파르게 치솟은 상태입니다.미국은 지난 7월 이란 항구에 대한 해상 봉쇄를 재개한 데 이어, 이달 초에는 이란의 육상 국경과 카스피해를 통한 무기 및 제재 대상 물자의 이동을 차단하기 위해 '태스크포스(TF) 아이언 게이트' 출범을 발표했습니다.이란 통계청에 따르면 지난 10월 이란의 소비자물가는 전년 동월 대비 88.7% 급등했으며, 연평균 물가상승률은 76.8%로 가팔라졌습니다.특히 식음료 가격은 지난해 같은 기간보다 112.6% 폭등한 것으로 집계됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)