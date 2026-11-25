▲ 애니카 웰스 호주 통신부 장관

호주 정부가 구글·메타 등 빅테크(거대 정보기술기업)들이 유해 콘텐츠나 중독성 기능을 삭제하지 않으면 전 세계 매출의 최대 5%에 해당하는 벌금을 부과하는 법을 제정해 해당 기업들과 미국 정부가 반발하고 있습니다.애니카 웰스 호주 통신부 장관은 현지시각 오늘(25일) 성명을 내고 이 같은 내용을 담은 '디지털 주의 의무'(Digital Duty of Care) 법안이 의회를 통과했다고 밝혔습니다.이 법에 따라 소셜미디어, 인공지능(AI) 챗봇, 게임, 앱 등 온라인 서비스는 호주 국민을 심각하게 유해한 데이터·행위로부터 보호하고, 사용자에게 해를 끼치지 않아야 하는 주의 의무를 지게 됐습니다.이들 서비스는 또 범죄 또는 생명을 위협하는 행태를 미화하거나, 심각한 정신적 고통을 유발하거나, 섭식 장애를 조장하거나, 여성에 대한 적대적 태도를 조장하는 콘텐츠 등 해로운 데이터·행위·기능 등으로부터 18세 미만 청소년을 보호해야 합니다.규제 대상에는 아동 성 학대·성적 딥페이크·성별 구분 기반 폭력·자해 조장·테러 관련 콘텐츠 등이 포함됩니다.해당 기업들은 또 무한 스크롤과 같이 이용 시간을 늘리도록 설계된 중독성 있는 기능들과 관련된 위험성을 평가해야 합니다.이러한 주의 의무를 제대로 이행하지 않는 서비스에는 전 세계 매출액의 최대 5% 또는 1억 920만 호주달러, 우리 돈으로 약 963억 원 가운데 더 큰 금액을 벌금으로 부과할 수 있습니다.이에 따라 메타의 경우 벌금 규모가 최대 100억 달러, 우리 돈으로 약 13조 4천억 원을 넘어설 수도 있다는 관측이 나옵니다.또 해당 기업의 주의 의무 위반으로 손해를 입은 호주 개인이나 단체는 해당 기업에 대해 소송을 낼 수 있게 했습니다.이용자가 자신의 소셜미디어 피드에서 관심사나 상호작용을 바탕으로 콘텐츠를 자동 추천해주는 알고리즘을 끄는 등 알고리즘을 직접 통제할 수 있도록 하는 조항도 법에 포함됐습니다.웰스 장관은 "디지털 주의 의무는 의무 안전벨트, 담배 일반 포장, 총기 개혁과 같은 획기적인 안전 개혁"이라면서 "이번 대대적인 개혁은 앤서니 앨버니지 총리 행정부가 우리 아이들이 온라인에서 더 안전해지도록 하기 위해 절대 물러서지 않을 것임을 호주 국민, 특히 부모들에게 보여준다"고 말했습니다.이어 "빅테크는 더 이상 어떤 환상도 가질 수 없다"며 "그들은 자사 플랫폼에서 호주인의 안전을 지킬 책임이 있으며, 이를 이행하지 못한다면 우리는 그들에게 책임을 물을 것"이라고 강조했습니다.반면 데이비드 브랫 주호주 미국대사는 전날 해당 법안에 대한 반대 의견을 웰스 장관에게 전달했다고 밝혔습니다.브랫 대사는 자신의 소셜미디어에서 "모호하게 정의된 '피해' 개념에 전 세계 매출의 최대 5%에 달하는 벌금까지 더해지면 플랫폼 기업들은 합법적인 표현을 검열하도록 압박받게 될 것"이라고 말했습니다.이어 "호주에 대한 최대 외국인 투자국인 미국은 미국 기업들에 경쟁사들과 비교해 불균형하게 규제 준수 부담을 지우는 규제에 대해 우려하고 있다"고 덧붙였습니다.앨버니지 정부는 지난해 12월 세계 최초로 16세 미만 청소년의 소셜미디어 계정 차단 조치를 시작하는 등 빅테크 규제 강화를 적극 추진해왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)