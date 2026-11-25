▲ 자료화면

일본 정부가 소셜미디어(SNS) 사업자에게 어린이의 과도한 SNS 이용을 막을 대책을 공표할 의무를 부여할 방침이라고 니혼게이자이신문이 오늘(25일) 보도했습니다.일본 어린이가족청은 인터넷 사업자에게 어린이가 유해한 기능이나 콘텐츠에 노출되는 것을 막을 대책을 만들어 스스로 점검하고 공표하는 의무를 주기로 했습니다.사업자는 실효성 있는 연령 확인 방법, 이용 가능한 최저연령의 설정, 과다 이용을 막을 안전 설계 등을 공표해야 합니다.SNS 서비스 사업자의 경우 공표 후 정부에 정기적으로 보고도 해야 합니다.공표 대상 사업자는 서비스 규모가 일정 수준 이상이거나 '무한 스크롤' 기능을 가진 경웁니다.무한 스크롤은 화면을 내리면 게시물과 동영상 등이 계속 나타나 높은 중독성이 문제가 되고 있습니다.자가 점검의 내용이나 대책이 충분하지 않으면 정부가 개선 권고와 벌칙 등 행정조치를 취할 수 있습니다.의무 대상이 아닌 인터넷 사업자에게는 아이들을 지키기 위한 대책을 공표하도록 노력할 의무가 주어집니다.이와 함께 어린이가족청은 스마트폰 운영체제(OS)를 제공하는 사업자에 대해서도 보호자가 어린이의 스마트폰 단말 이용 시간과 앱 사용 등을 관리하는 '패어렌털 컨트롤'(parental control) 기능을 제공할 의무도 부여할 예정입니다.어린이가족청은 어린이의 SNS 이용 시간제한 여부도 논의 중인데, 연내에 그간의 논의 내용을 모아 발표한다는 계획입니다.이 문제와 관련해서는 강하고 적극적인 규제가 필요하다는 목소리도 있지만, 어린이의 권리를 제한하는 과도한 규제는 피해야 한다는 신중론도 있습니다.(사진=연합뉴스)