▲ 김혜경 여사가 25일 인천문화예술회관에서 혜광블라인드 오케스트라 공연을 관람하고 있다.

이재명 대통령의 배우자 김혜경 여사가 오늘(25일) 인천을 찾아 고3 수험생들과 함께 시각장애 단원들로 구성된 오케스트라 공연을 관람했다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑에서 밝혔습니다.김 여사는 이날 인천문화예술회관에서 열린 혜광 블라인드 오케스트라의 공연 '고3 수험생을 위한 선물'에 참석해 단원들을 격려하고 공연을 보러온 고3 학생들을 응원했습니다.새 출발을 앞둔 고3 학생들에게 용기를 전하기 위해 마련된 이날 공연엔 인천 지역 고3 학생과 교사 등 1천300여 명이 자리했습니다.혜광 블라인드 오케스트라는 시각장애 특수학교인 인천 혜광학교가 모태이며 재학생과 졸업생, 시각장애 교사 등 50여 명으로 구성돼있습니다.단원들은 곡을 모두 암기하고, 지휘자의 지시를 수신기로 들으며 호흡을 맞춰 연주를 이어갔습니다.김 여사는 "학창 시절부터 음악을 좋아했기 때문에 여러분이 오늘 무대를 위해 얼마나 많은 시간과 정성을 쏟았을지 조금이나마 헤아릴 수 있다"고 말했습니다.이어 "서로의 선율에 귀 기울이며 하나의 음악을 완성해온 여러분의 열정과 노력에 박수를 보낸다"며 "갈고닦은 기량을 마음껏 펼치면서 음악이 주는 기쁨을 가득 누리셨으면 좋겠다"고 했습니다.고3 학생들을 향해선 "정말 수고 많으셨다"며 "이제 더 넓은 세상에서 저마다의 빛으로 자신만의 길을 밝혀갈 여러분을 진심으로 응원한다"고 격려했습니다.이번 방문은 지난달 한글 점자 '훈맹정음' 반포 100주년 기념 특별전 개막 행사에서 혜광학교 소속 박다솜 학생이 김 여사를 공연에 초청한 데 따른 화답이라는 것이 청와대의 설명입니다.김 여사는 공연장에서 박다솜 양에 "한 달 사이 키가 많이 큰 것 같다"며 반가움을 표했고, 박양은 "와주셔서 감동이다.눈물 날 것 같다"며 점자로 쓴 편지를 전달했다고 안 부대변인은 전했습니다.김 여사는 격려사에서 "다솜 양과의 소중한 약속을 지킬 수 있어 기쁘다"고 언급하기도 했습니다.김 여사는 박양을 비롯한 혜광학교 학생들과 고3 학생들과 함께 응원봉을 흔들며 공연을 즐겼고, '반달', '어머님 은혜' 등의 노래를 함께 불렀다고 안 부대변인은 전했습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)