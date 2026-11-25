▲ 이재명 대통령이 25일 은평구청에서 열린 공적주택 현장 간담회에서 발언을 하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(25일) 공적임대주택과 관련해 "위치나 면적, 품질 등의 측면에서 중산층도 얼마든지 선택할 수 있어야 한다"며 "새 집을 마련하는 과정에서 주거 사다리로서의 역할을 하도록 하는 게 중요하다"고 말했습니다.이 대통령은 이날 서울 은평구청에서 가진 '공적주택 제대로 알리기 현장 방문 및 소통 간담회' 모두 발언을 통해 "그동안 공공임대주택이라고 하면 '외진 곳에서 좁은 면적의 지원을 받으며 어려운 사람들이 사는 주택'으로 이미지가 만들어져 인상이 그리 좋지 않았던 게 사실"이라며 이같이 언급했습니다.이 대통령은 "이 정책을 대대적으로 바꿔야 한다"며 "우리 정부는 공적임대주택이라고 명칭을 좀 바꾸기도 했는데, 과거에 좋지 않고 부족해 보이는 '영세민 주택'과 같은 이미지에서 좀 벗어나야 한다. 누구든 큰 불평 없이 살 수 있는 공간을 제공해야 한다"고 설명했습니다.특히 "올해부터 2030년까지 매해 평균 24만 호 정도의 공적 주택을 공급할 예정이다. 이는 지난 10년간 평균과 비교해도 50%가량 확대된 수준으로 역대 최대 규모"라며 공적 주택의 질 향상에 힘써야 한다고 거듭 강조했습니다.아울러 이 대통령은 "2022년부터 작년까지 인허가나 착공이 대폭 줄었다. 이게 3년 정도의 기간을 두고 주택공급 부족을 불러오면서 주택 시장이 불안정해진 상태"라며 "최대한 속도를 내 물량을 확대 공급하는 게 중요하다"고 당부했습니다.이어 "의외로 우리나라는 공공영역의 주택이 많지 않다. 많은 국민에게 기회를 주기 위해 공적임대주택의 비중을 많이 늘릴 텐데, 과거와 다르게 속도를 최대한 높이고 많이 공급하는 게 중요하다"고 주문했습니다.이 대통령은 또 "집 문제 때문에 우리 국민이 고통을 받는 것은 참으로 슬픈 일"이라며 "집은 행복한 보금자리여야 한다. 자산 증식 수단의 성격도 없지 않지만, 투자 자산으로서의 비중이 너무 커지는 바람에 왜곡이 일어나는 것 같다"고 진단했습니다.그러면서 "주택 공급이 새로운 투기의 진원지 역할을 하는 사례도 없지 않은데, 그렇게 되지 않도록 대비해야 한다"고 지시했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)