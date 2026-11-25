▲ 중국 선저우 24호 우주비행사들 (자료화면)

중국이 유인우주 프로그램 사상 처음으로 외국인 우주비행사를 태우고 발사한 유인우주선 선저우 24호가 우주정거장 도킹에 성공했습니다.중국이 독자적으로 건설한 우주정거장 톈궁에 처음으로 외국인 우주비행사가 진입하자 중국과 파키스탄 정상은 축전을 교환하며 우주 협력의 성과를 축하했습니다.중국 유인우주공정판공실은 현지시간 25일 오전 8시 18분 간쑤성 주취안 위성발사센터에서 선저우 24호를 실은 창정 2호F 운반로켓을 발사했다고 밝혔습니다.선저우 24호는 발사 약 10분 만에 로켓에서 성공적으로 분리돼 예정된 궤도에 진입했습니다.이어 오전 11시 56분 톈궁의 핵심 모듈인 톈허의 전방 도킹 포트에 연결됐습니다.중국 유인우주공정판공실은 도킹에 약 3시간 30분이 걸렸다며 선저우 24호 우주비행사들이 이날 오후 톈궁 내부로 진입해 지난 5월부터 우주에 체류 중인 선저우 23호 우주비행사들과 만났다고 밝혔습니다.선저우 24호에는 지휘관 탕훙보와 비행 엔지니어 우이 등 중국인 우주비행사 2명과 파키스탄 출신 탑재체 전문가 무함마드 지샨 알리 등 모두 3명이 탑승했습니다.탕훙보는 선저우 12호와 17호에 이어 세 번째 우주비행에 나섰으며 우이와 알리는 이번이 첫 우주비행입니다.중국 관영 신화통신에 따르면 시진핑 중국 국가주석과 아시프 알리 자르다리 파키스탄 대통령은 이날 양국 우주비행사의 공동 비행을 축하하는 축전을 주고받았습니다.시 주석은 "수교 75년간 중국과 파키스탄의 우정은 반석처럼 굳건했다"며 "양국 우주비행사가 함께 우주 탐사에 나선 것은 양국의 깊은 우정을 생생하게 보여주는 것이자 양국 협력의 새로운 중요한 협력 성과"라고 강조했습니다.자르다리 대통령도 "이번 협력은 중국 우주과학기술의 뛰어난 성과와 우주의 평화적 이용에 대한 확고한 입장을 보여줬다"며 "양국의 우정을 더욱 공고히 하고 전천후 전략적 협력 동반자 관계를 한층 발전시키는 계기가 될 것"이라고 밝혔습니다.우주비행사들은 임무 기간 우주 생명과학, 인체 연구, 미세중력 물리학, 우주 신기술 등 다양한 분야에서 실험을 수행합니다.중국과 외국이 공동으로 추진하는 과학실험도 다수 포함됐습니다.톈궁을 방문한 첫 외국인 우주비행사인 알리는 중국 우주비행사들과 함께 우주정거장 운영 업무에 참여하고 중국과 파키스탄의 공동 과학실험을 수행할 예정입니다.알리는 임무를 마친 뒤 지난 5월부터 톈궁에 체류 중인 선저우 23호 우주비행사 장즈위안, 리자잉과 함께 지구로 귀환합니다.선저우 23호의 또 다른 우주비행사 주양주는 톈궁에 남아 중국 우주비행사로는 처음으로 1년간 우주에 머무는 장기 체류 실험을 수행합니다.이번 발사는 중국이 우주정거장 활용·발전 단계에 들어선 이후 여덟 번째 유인 우주비행 임무이자 유인 우주 개발 사업 착수 이후 41번째 발사 임무입니다.중국은 이번 발사까지 중국인 31명과 외국인 1명 등 모두 32명의 우주비행사를 우주로 보냈습니다.(사진=AP, 연합뉴스)