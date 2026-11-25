이란에서 히잡을 쓰지 않고 공연한 여성 가수가 태형 74대를 선고받았고, 형이 집행됐습니다. 가수 파라스투 아흐마디는 2년 전 사막에 있는 옛 숙소 앞에서 관객 없이 공연을 열고 유튜브에 올렸는데, 이 영상이 문제가 됐습니다. 영상 속 아흐마디가 히잡을 쓰지 않고 어깨가 드러나는 드레스를 입은 채 노래했기 때문입니다. 이란 법원은 이 영상을 '부도덕한 콘텐츠'로 보고 아흐마디와 공연팀에게 태형과 출국, 예술 활동 금지 2년을 선고했습니다. 아흐마디 측은 항소했지만 기각됐고, 결국 지난 23일 함께 공연한 연주자와 제작진과 함께 태형 74대를 맞았습니다. 이란에서는 여성이 공공장소에서 히잡을 써야 하는데, 어떤 일이 일어난 건지 영상에서 확인해보세요.



(취재 : 소환욱, 편집 : 박서연, 디자인 : 채지우, 제작 : 지식콘텐츠IP부)