▲ 궈자쿤 중국 외교부 대변인

미국이 중국을 포함한 16개 경제주체에 대한 '과잉생산 관세'를 발표할 것으로 알려진 가운데 중국이 정치적 조작에 반대한다고 반발했습니다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 오늘(25일) 정례브리핑에서 미국의 추가 관세 부과 전망에 관한 논평 요청에 "이른바 과잉생산은 하나의 허위 명제"라며 "중국은 이를 구실로 정치적 조작을 하는 것에 반대한다"고 밝혔습니다.궈 대변인은 "관세전쟁과 무역전쟁은 어느 쪽의 이익에도 부합하지 않는다"며 "양측은 평등과 존중, 호혜의 기초 위에서 협상을 통해 관련 문제를 해결해야 한다"고 강조했습니다.그러면서 "중미 양측은 양국 정상이 도달한 중요한 합의를 함께 잘 이행하고 중미 경제·무역 관계의 안정적 발전 추세를 유지해야 한다"고 덧붙였습니다.앞서 월스트리트저널(WSJ) 등 미국 현지 매체들은 소식통을 인용해 도널드 트럼프 미국 행정부가 중국과 유럽연합(EU) 등 주요 교역 상대국의 산업 생산능력 과잉에 대한 조사 결과와 새로운 관세 조치를 조만간 발표할 예정이라고 보도했습니다.미국무역대표부(USTR)는 지난 3월 무역법 301조에 근거해 중국과 한국, 일본, EU 등 16개 경제권을 대상으로 제조업 분야의 구조적 생산능력 과잉에 관한 조사에 착수했습니다.미국은 각국의 보조금 지급 등 비시장적 정책으로 생산능력 과잉이 발생하고 미국 제조업이 피해를 보고 있다고 주장해 왔습니다.이날 궈 대변인은 중국 통신장비 기업 화웨이가 미국 법원에서 유죄 평결을 받은 데 대해서도 비판했습니다.그는 "중국 정부는 미국의 중국 기업 압박과 억제에 단호히 반대한다"며 "중국 기업이 자신의 정당하고 합법적인 권익을 수호하는 것을 확고히 지지한다"고 밝혔습니다.외신에 따르면 앞서 뉴욕 동부연방지법에서 진행된 화웨이의 형사 재판에서 배심원단은 화웨이에 적용된 12개 혐의 중 영업비밀 탈취 공모와 은행 사기 등 10개에 대해 유죄 평결을 내렸습니다.화웨이는 이번 평결로 수십억 달러에 이르는 벌금과 자산몰수, 배상명령 등의 처분을 받을 수 있는 것으로 알려졌으며, 회사 측은 "혐의가 지나치게 과장됐다"며 항소 입장을 밝혔습니다.(사진=중국 외교부 제공, 연합뉴스)