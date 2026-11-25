▲ 미디어 경계 소멸에 따른 새로운 법제 패러다임과 과제 정책토론회

방송과 온라인동영상서비스(OTT) 간 공정한 경쟁 환경을 조성하기 위해 국회와 정부가 논의 중인 통합미디어법제 관련 기존 방송사업자의 규제 부담을 더는 방향으로 마련해야 한다는 전문가들의 제안이 나왔습니다.오늘(25일) 국회에서 열린 한준호·이정헌·이주희 국회의원이 공동 주최로 '미디어 경계 소멸에 따른 새로운 법제 패러다임과 과제' 정책토론회에서는 국회와 방송업계, 학계가 공통적으로 매체별로 구분된 현행 규제체계의 한계를 점검하고 통합미디어법제 개편 방향을 모색하는 데 머리를 맞댔습니다.국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 민주당 이정헌 의원은 "방송사, IPTV TV 사업자, 글로벌 OTT 플랫폼 서비스 간의 경계가 거의 다 허물어져 가고 있다"며 "그럼에도 불구하고 지원하는 법안이나 규제 등 시스템들은 여전히 벽이 높은 상태라 개선이 필요하다"고 말했습니다.이 의원은 "방송과 IPTV OTT를 제공하는 서비스가 유사하더라도 사업자 유형에 따라서 서로 다른 규제를 적용받고 있어서 공정한 경쟁을 뒷받침할 수 있느냐는 문제의식도 분명한 것 같다"며 이번 토론회의 취지를 설명했습니다.국내 방송사와 OTT에 적용되는 일명 '차별적인 규제'가 국내 방송 산업과 생태계를 더욱 옥죄고 있는 만큼 제도 개선 논의를 서둘러야 한다는 취지입니다.국회 과방위 소속 이주희 민주당 의원도 "통합미디어법 발의 전부터 논의가 있었음에도 국회가 정부의 국정과제인 이 대책을 빠르게 해결하지 못하는 데 대해서 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "송기헌 과방위원장 체제 하에서 반드시 꼭 해결하도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.한국방송학회장을 맡고 있는 이헌율 고려대 교수도 "더 늦으면 막차를 놓치는 거라는 위기감을 갖고 있다"며 통합미디어법제 마련의 시급성을 강조했습니다.국회 과방위원장인 송기헌 민주당 의원은 "미디어 환경이 바뀌는 속도가 빨라서 예상했던 속도보다 훨씬 더 앞에 가 있다"며 "미디어 통합법제 논의가 결론나지 못한 이유가 정부 부처 간의 업무 분장 등이 핵심인 만큼 좋은 법제가 빨리 완성될 수 있도록 과방위원장으로서 역할을 다하겠다"고 말했습니다.한국방송협회장으로 참석한 이성주 MBC 사장 또한 "시민들의 일상에서 방송과 OTT의 경계는 이미 허물어졌고, 글로벌 빅테크 기업들이 TV와 모바일을 동시에 점유하는 현상이 나타나고 있다"고 분석했습니다.그러면서 "(국내 방송사들과 OTT가) 최소한 동일한 조건에서 경쟁하도록 광고 편성 심의 규제를 과감히 덜어내 공정한 규칙을 세워야 한다"며 "합당한 재원 구조와 정책 지원 없이 의무만 부과하는 법제는 지속 가능할 수 없다"고 강조했습니다.발제를 맡은 최경진 가천대 교수는 "이용자들이 OTT로 몰리는 현상은 더 가속화할 것"이라며 "일반 국민들이 폭넓고 다양한 형태의 미디어로 이전하고 있다"고 평가했습니다.최 교수는 그러면서 "포섭하지 못했던 미디어들을 방송시장으로 가지고 와서 시장을 넓히고 규율 체계의 대상도 넓히는 게 필요하다"고 제언했습니다.또 "방송사업자들에 대한 광고 규제를 보다 자유롭게 열어주고 편성 규제 또한 더 유연하게 가져가야 한다"고 덧붙였습니다.방미통위에서 통합미디어법제 관련 실무를 맡고 있는 윤영란 미디어제도혁신팀장은 "현재 미디어 정책은 미디어의 공익적 가치와 산업적 경쟁력 두 가지를 모두 확보해야 한다"고 말했습니다.윤 팀장은 "이런 상황에서도 여전히 OTT 소관을 주장하는 부처 간 입장이 불일치해서 통합미디어법 제정에 어려움이 있는 것이 사실"이라며 "사회적 협의체를 구성해서 세부 쟁점에 대해서 논의하는 공론장을 마련해야 한다"고 강조했습니다.방송미디어통신위원회 류신환 위원(대통령 추천)은 "방송과 OTT가 동일 시장을 공유하며 경쟁하고 있다"며 "이러한 미디어 시장 재편 과정에서 해외 기업들은 규모의 경제를 실현하기 위해 다양한 시도를 하고 있다"고 해외 사례를 설명했습니다.류 위원은 지난달 미국 파라마운트가 워너브라더스 디스커버리와 합병한 사례를 언급하며 "변화하는 산업과 기술을 제도에 담고자하는 각국의 움직임이 분주하다"고 진단했습니다.그러면서 "미국 FCC(연방통신위원회)는 올해 전통적 유료 방송과 FAST(광고 기반 무료 스트리밍 서비스) 등을 아우르는 경쟁 상황 진단에 착수했고, 유럽은 이미 20년 전 방송과 OTT를 아우르는 지침을 마련했다"고 강조했습니다.류 위원은 특히 정부 차원에서 준비 중인 통합미디어법제와 관련해 위원 간 쟁점 협의를 진행했고 큰 틀에서 윤곽을 마련했다고 소개했습니다.방미통위는 정부 차원의 통합미디어법제 구축과 관련해 사무처, 위원들 간 지속적인 논의를 이어가고 있으며, 조만간 안건을 상정할 수 있도록 속도를 내고 있습니다.