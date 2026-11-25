▲ 임광현 청와대 비서실장이 23일 춘추관에서 인사 관련 브리핑을 하고 있다.

청와대 '시험 공정성 회복 태스크포스(TF)' 단장인 임광현 대통령 비서실장이 오늘(25일) 청와대 참모진을 향해 AI(인공지능)와 첨단장비를 활용한 시험 부정행위 방지대책 수립에 속도를 내달라는 당부를 했다고 청와대가 보도자료를 통해 밝혔습니다.임 실장은 이날 총 844건의 부처 관할 시험에 대한 대책을 보고 받은 뒤 ▲ 허용 물품 외 반입 원천 차단 방안 ▲ 시험지 프롬프터와 워터마크 등 AI 활용인식에 대한 답변 차단 방안 ▲ 응시 제한 10년 등 부정행위 처벌 기준 상향에 대한 입법 추진 ▲ 시험 자료 사후 검증을 위한 보존 기한 5년 연장 ▲ 디지털 방식의 보존 방안 등을 검토하라고 지시했습니다.아울러 청와대 TF와 각 부처 TF가 효율적 협업을 통해 속도를 높이고, 국민 제안이나 온오프라인 의견을 적극 수렴해달라고 주문했습니다.나아가 중장기적인 과제로 본격적인 AI 시대를 맞아 기존 시험 평가 방식의 공정성 확보에 대한 연구 및 개선 방안에 대한 사회적 논의를 준비할 것을 지시했습니다.또 이 문제를 체계적으로 관리할 국제 협력 방안에 대해서도 검토해볼 것을 당부했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)