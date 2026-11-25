▲ 송도 세브란스병원 조감도

인천경제자유구역청은 송도국제도시 내 송도세브란스병원의 지상부 건축공사가 다음 달 시작될 예정이라고 오늘 (25일) 밝혔습니다.송도세브란스병원은 송도 7공구 연세대 국제캠퍼스 내 8만 5천800㎡ 부지에 지하 3층, 지상 13층, 800병상 규모로 건립됩니다.연세의료원은 건축공사를 맡을 건설사로 금호건설을 선정했으며, 지난 12일 시공 계약을 체결했습니다.연세의료원은 송도에서 근무할 의료인력 50명을 채용했으며, 개원 시점까지 계속 충원할 계획입니다.연세의료원은 앞서 인천경제청과 협약한 대로 2028년 말까지 병원 공사를 마무리하고 개원하겠다는 목표를 밝혔습니다.인천경제청은 2028년까지 송도세브란스병원이 개원하지 못할 경우 과거 연세대 측이 조성원가에 매입한 송도 11공구 연세사이언스파크 부지를 관련 협약에 따라 회수할 방침입니다.송도세브란스병원의 준공 목표 시기는 당초 올해 말이었으나 건축비 증가와 의정 갈등 여파 등으로 미뤄진 상태입니다.박성진 인천경제청 투자유치사업본부장은 "2028년 개원까지 일정이 굉장히 빡빡해 코로나19와 같은 변수가 생기면 안 되는 상황"이라며 "변수가 생기지 않길 바란다"고 말했습니다.(사진=연세의료원 제공, 연합뉴스)