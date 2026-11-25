▲ 지난 20일 함안군 산인면 남해고속도로 부산 방향 구간 화재 현장

경남의 한 예비 소방관이 귀갓길 고속도로에서 불이 난 차량을 발견해 소화기로 초기 진화에 나선 사실이 뒤늦게 알려져 귀감이 되고 있습니다.오늘(25일) 경남소방본부에 따르면 경남소방인재개발원 제5기 신임 교육생 이상재(32) 씨는 지난 20일 오후 5시 30분께 귀가하던 중 함안군 산인면 남해고속도로 부산 방향 구간에서 불이 난 차량을 발견했습니다.이 씨는 자신 차에 비치해 둔 개인 소화기로 불길을 잡아 피해가 커지는 것을 막는 데 힘을 보탰습니다.이후 함안소방서가 현장에 출동해 불을 모두 껐으며, 인명피해는 없었습니다.소방본부는 소방차가 현장에 도착하기까지 시간이 걸리는 고속도로에서 이 씨가 훈련 때 배운 대로 신속히 대처했다고 설명했습니다.이 씨는 "차량에서 불이 나는 것을 보고 예비 소방공무원으로서 그냥 지나칠 수 없었다"며 "앞으로도 도민과 국민의 생명과 재산을 지키는 신뢰받는 소방공무원이 되기 위해 교육에 최선을 다하겠다"고 말했습니다.박길용 경남소방인재개발원장은 "교육생이 예상치 못한 상황에서도 책임감을 가지고 적극 대응하는 모습을 보여준 것을 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 체계적인 현장 대응 능력뿐만 아니라 소방공무원으로서의 사명감과 책임감을 갖춘 인재 양성에 최선을 다하겠다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스/경남소방본부 제공)