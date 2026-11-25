▲ 로베르트 모레노 임시 감독

대한축구협회 전력 강화위원회(위원장 현영민·이하 전강위)가 로베르트 모레노(스페인) 축구 대표팀 임시 사령탑의 계약 연장 여부를 놓고 두 번째 평가회를 진행합니다.축구협회 관계자는 오늘(25일) "전강위 위원들이 오늘 오후 비공개회의를 통해 모레노 감독에 대한 평가를 진행한다"고 밝혔습니다.앞서 전강위는 축구 대표팀이 11월 A매치 2연전 일정을 끝내고 귀국한 직후 1차 회의를 열었고, 오늘 2차 회의를 통해 오는 27일 계약이 끝나는 모레노 감독의 거취를 논의합니다.모레노 감독은 11월 A매치 2연전이 끝나고 곧바로 고향인 스페인으로 돌아갔습니다.축구협회는 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 홍명보 전 감독이 사퇴하면서 스페인 출신의 모레노 감독을 임시 사령탑으로 영입해 9∼10월 A매치 4경기와 11월 A매치 2경기를 맡겼습니다.당초 축구협회는 A매치 6경기 결과에 따라 전강위 평가를 거쳐 2027 아시안컵까지 지휘봉을 맡길 수 있다는 조건을 달았습니다.하지만 아시안컵이 내년 1월에서 12월로 늦춰지면서 '회장 대행 체제'로 운영되는 축구협회로선 모레노 감독의 재계약 여부를 결정하기 쉽지 않은 상황에 빠졌습니다.모레노 감독은 대표팀 지휘봉을 잡고 에콰도르(3-0승), 우루과이(1-4패), 베네수엘라(0-0무), 우즈베키스탄(2-0), 사우디아라비아(2-3패), 카타르(1-0승)와 차례로 붙어 3승 1무 2패(9득점 7실점)를 기록했습니다.팀 내 갈등을 봉합하고, 새로운 얼굴을 발탁하는 데 애를 썼다는 평가도 있지만 강한 팀을 만나면 답답한 경기력으로 대량 실점하는 안타까운 모습도 보여줬습니다.전강위는 이번 1, 2차 평가 회의를 통해 축구협회 이사회에 모레노 감독의 재계약 여부 의사를 통보해야 합니다.재계약 여부는 12월에 예정된 축구협회 이사회를 통해 결정돼야 하지만 '대행 체제 집행부'의 한계 때문에 다음 집행부에 공을 넘길 가능성이 점쳐지지만, 회장 선거가 FIFA의 제동으로 기약 없이 연기되며 혼란을 최소화하기 위해선 현 집행부의 결단이 필요하다는 의견도 만만치 않습니다.모레노 감독과 결별할 경우, 축구협회는 내년 3월 A매치를 앞두고 또다시 공개 모집으로 사령탑을 구해야 하는 상황을 되풀이해야 합니다.(사진=연합뉴스)