▲ 강금실 후보자

국민의힘은 오늘(25일) 이재명 정부 두 번째 국가정보원장 후보자로 지명된 강금실 전 법무부 장관에 대한 낙마 공세를 이어갔습니다.특히, 강 후보자가 중국 지방정부와 교류한 이력을 정조준하며 한미관계가 악화 일로를 걸을 것이라고 주장했습니다.장동혁 대표는 이날 페이스북 글에서 "자주파니 동맹파니 자기네들끼리 싸우다가 기껏 내세운 국정원장이 친중 강금실"이라며 "이런 사람밖에 없는 것인지 이런 사람만 고르는 것인지, 이제 분간하기도 어려울 지경"이라고 비판했습니다.장 대표는 강 후보자가 2016년 고고도 미사일 방어체계(THAAD) 배치에 대해 "무능하고 단순무지한 사고를 하는 지도집단의 무모한 결정"이라는 메시지를 내놨다면서 "시진핑을 찬양하고 중국 지방정부를 위해 복무했다. 이리 봐도 반미, 저리 봐도 친중"이라고 지적했습니다.이어 "때마침 국가보안법 전면 폐지 법안도 법사위에 상정했다고 한다. 갈 데까지 가 볼 모양"이라며 "김정은만 두 다리 쭉 뻗고 자고 있다"고 덧붙였습니다.박충권 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 "강 후보자는 국가안보의 최후 보루인 국정원을 지휘할 수장의 자격이 없는 분"이라며 "부족한 실무 경력이 선글라스 하나 끼고 등장한다고 해서 보완되는 건 아니지 않는가"라고 혹평했습니다.박 수석대변인은 "강 후보자는 중국 치치하얼시 특별고문, 연변자치주 경제특별고문 경력을 볼 때 완전한 친중인사"라면서 "미국에 이런 개각이 어떻게 비칠지 모르고서 지명했다면 무능이고, 알면서도 했다면 미국에 대한 도발"이라고 언급했습니다.국회 법제사법위원회 소속인 주진우 의원도 취재진에 "강 후보자는 그동안 국가보안법 폐지를 위해 많은 의견을 내고 논문을 쓴 사람"이라면서 "폐지를 주장하던 소신과 국정원장 지위가 맞겠느냐"고 반문했습니다.이어 "그런 분이 대한민국 안보의 최첨단인 국정원장을 맡는다면 한미동맹 체제에서 우방국인 미국부터 신뢰하지 못할 것"이라고 우려했습니다.국정원장 인사청문회를 담당할 국회 정보위원회 소속 한기호 의원은 페이스북에 "국정원장 후보 강금실의 인사청문회 준비를 위하여 제보를 받는다"고 적었습니다.(사진=연합뉴스)