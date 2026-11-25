▲ 시진핑 중국공산당 총서기(국가주석)

시진핑 중국공산당 총서기(국가주석)가 고위급 인사들의 낙마가 이어지는 상황 속에 '당내 법규' 완비와 '종엄치당', 즉 엄격한 당 관리를 재차 강조했습니다.오늘(25일) 신화통신에 따르면 시 총서기는 어제(24일)부터 이틀간 베이징에서 열린 전국 당내 법규 공작회의에 보낸 지시사항에서 이같이 밝혔습니다.시 총서기는 "지난 5년 동안 당 중앙은 전체 국면과 전략적 높이에서 출발해 '법규에 따른 당 운영'을 기획·추진해왔고, 당내 법규 제도의 건설이 착실하게 이뤄져 성과가 뚜렷하다"고 말했습니다.이어 그는 "새로운 여정에서는 법규에 따른 당 운영을 당 관리·운영의 기본 방식으로 삼아 당의 지도와 당의 건설을 강화하고, 단점 보완과 취약점 강화를 통해 당내 규칙·제도 건설을 고품질로 추진해야 한다"고 주문했습니다.그러면서 "제도의 체계적 통합과 제도의 학습·교육, 제도의 집행, 당내의 법규와 국가의 법률·법규 간 연동에 더 주력해, 끈기 있는 전면 종엄치당의 추진과 당이 언제나 중국 특색의 사회주의 사업의 굳건한 지도 핵심이 되도록 하는 데 더 강력한 제도적 뒷받침을 제공해야 한다"고 강조했습니다.시 총서기의 이 같은 언급은 내년 중국공산당의 제21차 당대회를 앞두고 '차기 지도부' 후보들로 꼽힌 고위급 인사들의 실각이 잇따르는 상황에서 공개됐습니다.중국 사정당국은 어제 천지닝 상하이시 당서기가 엄중한 기율·법률 위반 혐의로 조사 중이라고 밝혔습니다.허웨이둥·장유샤 전 중앙군사위 부주석과 마싱루이 전 신장위구르자치구 당서기에 이어 최근 1년여 사이 네 번째 현직 당 중앙정치국 위원이 낙마한 사례입니다.시 총서기 등 중국 최고 지도부를 포함해 모두 24명으로 이뤄진 당 중앙정치국은 중국 정치의 핵심부인데, '시진핑 3기'(2022∼2027년)의 현 중앙정치국에서 6명에 1명꼴로 사정의 칼날을 맞은 셈이 됩니다.특히 천 당서기는 최고 지도부 등용문으로 통하는 경제 중심지 상하이의 수장이었다는 점에서 '차기 지도부' 인선의 불확실성이 한층 커졌다는 평가가 나옵니다.일각에선 중국공산당이 '시진핑 4기'의 초석을 다진 지난달 제20기 중앙위원회 제5차 전체회의(20기 5중전회)에서 '전면 종엄치당'을 화두로 내세우며 시 총서기 중심의 당 시스템을 거듭 강화하겠다는 뜻을 천명한 것이 권력 핵심부까지 겨냥한 현재의 사정 흐름과 무관치 않다는 해석 역시 제기됩니다.20기 5중전회는 시 총서기를 핵심으로 하는 당 중앙이 그간 '칼날을 안으로 겨누는' 내부 정돈으로 당내 혼란을 바로잡았다고 평가하며 앞으로도 반부패 사정과 정풍을 지속하겠다는 방침을 확인했습니다.또 1억 명이 넘는 당원에게는 당성 강화와 일치성 유지를 강조하는 한편, 고위급에는 종엄치당이라는 '공동의 정치적 책임'을 부여하며 문제 발생 시 문책할 것이라고 경고했습니다.신화통신은 이번 당내 법규 공작회의를 시 총서기의 비서실장 격인 차이치 당 중앙서기처 서기(중앙정치국 상무위원·공식 서열 5위)가 주재했다고 전했습니다.차이 서기는 "중점을 부각해 당내 법규 공작의 효과를 높이고, 당 중앙의 중요 결정 이행 메커니즘을 개선해 당의 전면적 영도 제도를 견지·완비해야 한다"며 "올바른 업적관으로 당내 법규 공작을 잘 해내 정확하고 실용적으로 제도 수립을 추진해야 하고, 당내 법규 제도의 강제력을 실질적으로 강화하고, 당내 법규 집행 책임제를 엄격히 이행해야 한다"고 요구했습니다.(사진=연합뉴스)