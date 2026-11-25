▲ 스티브 윗코프 미국 특사(좌측)와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(우측)

우크라이나 전쟁 종전 협상에서 러시아가 영토와 안보 문제에 집중하면서 당초 미국이 협상 타결의 당근으로 꺼내 들었던 미·러 기업 간 경제협력 카드를 논의에서 조용히 거둬들였다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 25일(현지시간) 보도했습니다.FT는 종전 협상과 관련한 미국의 접근방식 변화에 관해 보고받은 당국자 5명을 인용해 전했습니다.보도에 따르면 도널드 트럼프 미 대통령 특사인 스티브 윗코프와 트럼프의 사위인 재러드 쿠슈너는 유럽 당국자들과 만난 자리에서 미·러 기업 간 협업 구상이 우크라 전쟁 종전 논의에서 더는 핵심 의제가 아니라고 언급했습니다.러시아는 종전의 강경한 요구사항을 더욱 강화했고, 종전 협상의 핵심 의제는 영토·안보 문제로 옮겨간 상태라고 FT는 전했습니다.앞서 FT는 윗코프 특사와 쿠슈너가 지난달 초 상트페테르부르크에서 푸틴 대통령을 만나 에너지·항공 분야에서 미국과 러시아 기업 간 합작사업 구상을 논의했다고 보도했습니다.전쟁이 끝난 뒤 러시아 극동 사할린섬 앞바다에서 미국과 러시아 석유기업들이 합작사업을 재개한다는 것이 논의의 골잡니다.또한 러시아와 유럽을 잇는 드루즈바 송유관을 통한 러시아산 원유의 유럽 수출 재개에 미국 석유기업들이 참여하는 방안 등도 논의됐습니다.이밖에 미국 항공사들의 러시아 영공 통과 재개와 항공기용 티타늄 생산·공급 협력 방안도 논의하는 것으로 전해졌습니다.트럼프 행정부는 이 같은 경제협력 구상을 협상 타결의 유인책으로 제시했고, 러시아 당국자들도 초기에는 트럼프 대통령을 종전 협상에 관여하게 만들고자 경제협력 구상에 대해 긍정적으로 반응했다고 합니다.그러나 이달 초 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열린 종전 협상에서 러시아 당국자들은 합작사업 구상에 거의 관심을 보이지 않았고, 영토·안보문제 외에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 입장을 누그러뜨리기 위한 부수적 거래에는 열려있지 않다는 입장을 미국 측에 분명히 밝혔다고 당국자들은 전했습니다.한 당국자는 "러시아 측이 이런(경제협력) 종류의 사안에는 관심이 없다는 점을 분명히 했다"고 말했습니다.실제로 푸틴 대통령을 비롯한 러시아 당국자들은 지난주 중국 선전에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 미·러 정상회담 뒤에도 미국과의 잠재적인 경제협력과 관련한 언급은 하지 않았습니다.반면 미 당국자는 FT에 "우리는 협상 트랙을 정비하는 중이며 준비가 되면 발표할 것"이라며 경제협력이 "여전히 하나의 요소"라고 말했습니다.러시아는 종전 협상에서 우크라이나가 돈바스 지역 전체를 넘겨줘야 한다는 주장을 굽히지 않고 있는 반면에 우크라이나는 현재의 전선을 동결하고 휴전해야 한다는 입장을 고수하고 있습니다.한편 푸틴의 입장에 관해 보고받은 한 인사는 FT에 우크라이나인들도 어떤 형태의 안전보장이 합의되더라도 결국 어느 시점에는 영토 포기를 수반해야 한다는 점을 이해하고 있다고 언급했습니다.이 당국자는 "그들(미국)이 제시하는 게 북대서양조약기구(NATO·나토) 없는 사실상의 나토 집단방위 조항(제5조) 및 우크라이나의 돈바스 포기라면 이는 우크라이나엔 실제로 꽤 괜찮은 거래"라고 평가했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)