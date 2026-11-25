▲ 서울고법

경찰에 살인사건 발생을 예고하고 모친에게 흉기를 휘두른 20대 남성이 항소심에서도 실형을 선고받았습니다.서울고법 형사6-3부는 오늘(25일) 존속살해미수 등 혐의를 받는 A 씨의 항소를 기각하고 원심과 같은 징역 5년을 선고했습니다.A 씨는 지난 2월 서울 동작구 자택에서 경찰에 "살인사건이 발생할 것이니 출동해달라"고 전화한 뒤 어머니에게 흉기를 휘둘러 살해하려고 한 혐의로 기소됐습니다.당시 A 씨는 어머니가 노크 없이 화장실 문을 열었다는 이유로 격분한 것으로 조사됐습니다.A 씨는 정신질환으로 장기입원 치료를 받던 중 스스로 인신보호 구제를 청구해 퇴원한 뒤 부모와 함께 생활했는데, 입원치료를 받게 한 부모에게 반감을 가졌던 것으로 파악됐습니다.재판부는 "피고인이 휴대전화로 112에 전화해 살인사건이 발생할 거니 출동해달라고 말하고 피해자의 신체 부위를 수십 회에 걸쳐 찔렀다며 사망을 예견할 수 있었다"고 지적했습니다.또한 "112에 신고한 사실을 고려하면 심신상실 상태라고 보기도 어렵다면서 원심이 선고한 형이 적절하다"고 판단했습니다.앞서 1심은 A 씨가 반인륜적 범행을 저질러 비난 가능성이 매우 높다고 질타하면서 징역 5년을 선고하고 3년간 보호관찰을 명령했습니다.1심은 A 씨의 모친이 무죄를 선고해달라며 법원에 탄원서를 제출한 점 등을 유리한 양형 사유로 반영했습니다.(사진=연합뉴스)