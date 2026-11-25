이미지 확대하기

배우 손석구가 넷플릭스 시리즈 '푸른길'에서 호흡을 맞춘 일본 배우 나가야마 에이타에 대한 애정과 신뢰를 드러냈다.25일 오후 서울 삼청동에서 '푸른길' 인터뷰에 나선 손석구는 나가야마 에이타와 언어의 장벽을 넘어선 호흡 보여준 원동력에 대해 "에이타와 성격적으로 비슷한 부분이 많다. 서로에게 자극을 주는 관계기도 하고. 배우로서 서로 존중하는 입장이다 보니 작품에서도 그런 케미가 나오지 않았나 싶다"고 답했다.이어 "우리 드라마가 쉽게 자극적으로 따라갈 수 있는 장르물은 아니라고 생각한다. 에이타도 나도 '푸른길'이 대중적으로는 마냥 쉽게만 볼 수 있는 작품은 아니지만 넷플릭스라는 거대한 플랫폼 안에서 많은 사람들을 설득할 수 있다면 노력해 볼 만한 가치가 있다고 생각했다. 장르물이 세지는 시대에 이런 DNA를 남겨 놓는 것도 의미 있다고 생각했다. 표면적으로는 추격 액션물로 볼 수도 있지만 그 안에 나름의 깊은 드라마가 있는 좋은 이야기라고 생각한다. 그런데서 오는 사명감에 관한 대화도 많이 나눴다"고 소재와 주제, 메시지가 가지는 무게감에 대해 언급했다.동시에 두 배우의 만남이 갖는 대외적인 의미에 대해서도 정확히 인지하고 있었다. 손석구는 "외적으로는 '일본을 대표하는 배우와 한국을 대표하는 배우가 나와서 연기 대결을 펼친다'는 것에 포커스가 맞춰질 수도 있겠다는 생각을 했다. 그런 시선이 부담이기보다는 저희들을 설레게 하는 포인트기도 했다"고 웃어 보였다.'푸른길'은 한,일 형사가 나오는 버디물이라는 장르적 특징이 두드러지는 작품이지만 8부작의 이야기를 통해 한국과 일본의 방대한 역사를 아우르는 야심을 보여주는 대작이다. 손석구와 나가야마 에이타는 연쇄 살인 사건 수사를 위해 공조하는 김석과 이노세로 분해 언어 장벽을 넘어선 환상의 호흡을 보여줬다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)